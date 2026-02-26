Партнеры не позволят возобновить работу Чернобыльской АЭС: из-за ядерного оружия, — эксперт

Украина теоретически может возобновить работу отдельных блоков Чернобыльской атомной электростанции для дополнительной генерации. В то же время международные партнеры вряд ли поддержат такую инициативу.

Все из-за угрозы создания ядерного оружия. Об этом заявил директор "Центра исследований энергетики" Александр Харченко в интервью на канале "Андрей Жупанин".

Эксперт пояснил, что технически запустить блоки возможно. Однако из-за того, что тип реакторов, который стоял на Чернобыльских блоках, способен производить вооруженный плутоний, который используется для создания ядерного оружия, международные партнеры не поддержат такую идею.

В то же время этот вопрос может рассматриваться в будущем, когда завершится война, и международные партнеры, в частности МАГАТЭ, смогут контролировать ЧАЭС.

Однако, вероятно, даже тогда эта идея не будет поддержана, потому что на строительство саркофага над четвертым блоком ЧАЭС было потрачено много денег, а сама Чернобыльская АЭС воспринимается как угроза в западном восприятии, отметил эксперт.

Напомним, что международное агентство по атомной энергии заявило, что новый саркофаг на Чернобыльской АЭС потерял свои основные функции обеспечения безопасности, включая способность удерживать опасные выбросы.

В конце 2025 года ЧАЭС снова оказалась в зоне повышенного риска из-за возможных повторных российских ударов. Руководство объекта предупредило, что новая атака может иметь критические последствия для системы защиты разрушенного реактора.

Также Фокус писал, что 1 октября в результате удара ВС РФ на Чернобыльской АЭС блэкаут длился более трех часов. Для целенаправленного удара враг применил более 20 БпЛА.

