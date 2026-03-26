Українці, які втратили житло через війну, можуть не платити за комуналку: у Раді озвучили умови

Власників житла, яке було зруйноване або стало непридатним для проживання через війну, звільнили від сплати комунальних послуг. Відповідне рішення підтримали 308 народних депутатів, і воно передбачає чітку процедуру підтвердження стану житла.

Про це розповіла народна депутатка Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону, Верховна Рада під час засідання ухвалила низку законопроєктів, серед яких — закон, що дозволяє власникам зруйнованого житла не сплачувати комунальні платежі. За її словами, громадяни фактично можуть не реагувати на платіжки, якщо їхнє житло стало непридатним для проживання.

Водночас депутатка наголосила, що для цього необхідно пройти визначену процедуру: спеціальна комісія має підтвердити, що об’єкт дійсно не придатний для експлуатації. Лише після такого висновку нарахування комунальних послуг припиняється. Вона також підкреслила, що за відповідний закон проголосували 308 народних депутатів, і це голосування було персональним.

"Учора під час засідання всі законопроєкти, які розглядала Верховна Рада, були схвалені. Зокрема, вже ухвалено закон, який дозволяє власникам зруйнованого житла не сплачувати комунальні послуги та не реагувати на відповідні платіжки. Звичайно, для цього потрібно пройти визначену процедуру — комісія має надати висновок про те, що житло дійсно є непридатним для проживання. Загалом за цей законопроєкт проголосували 308 народних депутатів", — розповіла вона в ефірі.

Скасування комунальних платежів — що передбачає закон і як підтвердити втрату житла

Як йдеться у проєкті законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо нарахування плати за житлово-комунальні послуги та обліку збитків у зв’язку з пошкодженням або знищенням нерухомого майна", нові норми діятимуть у період воєнного стану та протягом одного року після його завершення.

Згідно з документом, у разі пошкодження або знищення житла внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, що унеможливлює його використання або становить загрозу для життя і здоров’я, нарахування плати за житлово-комунальні послуги зупиняється.

Обстеження таких об’єктів здійснюватимуть органи місцевого самоврядування або військові адміністрації. За результатами перевірки вони формуватимуть офіційні повідомлення із зазначенням факту та дати пошкодження чи знищення житла, а також — у разі відновлення — дати, з якої об’єкт знову може використовуватися.

Загалом, повідомлення комісії є підставою для:

зупинення або поновлення нарахування плати за комунальні послуги;

перерахунку внесків у житловобудівельних кооперативах та об’єднаннях співвласників;

призупинення сплати податку на нерухоме майно для пошкоджених об’єктів.

Якщо майно визнається знищеним і таким, що не підлягає відновленню, нарахування припиняється повністю. Якщо ж ідеться про пошкоджене житло — плата не нараховується на весь період його відновлення.

Крім того, документ передбачає можливість зупинення або перерахунку внесків для співвласників багатоквартирних будинків, а також членів житлових кооперативів, чиє майно постраждало внаслідок війни. Ба більше, передбачено механізми щодо призупинення нарахування податку на нерухомість у відповідних випадках.

25 березня Фокус писав, що Верховна Рада ухвалила Закон про нарахування плати за житлово-комунальні послуги та врахування збитків у зв'язку з пошкодженням або знищенням об'єктів нерухомого майна. Зокрема, депутати вважають, що це рішення зможе забезпечити соціальну справедливість громадянам, житло яких постраждало від війни.

Крім того, раніше повідомлялося, що внутрішньо переміщені особи з низьким рівнем доходу можуть отримати повну компенсацію орендної плати за житло в Україні. Так, виплати здійснюватимуться державою у вигляді субсидії, розмір якої залежатиме від доходів переселенців.