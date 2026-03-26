Украинцы, потерявшие жилье из-за войны, могут не платить за коммуналку: в Раде озвучили условия

Владельцев жилья, которое было разрушено или стало непригодным для проживания из-за войны, освободили от уплаты коммунальных услуг. Соответствующее решение поддержали 308 народных депутатов, и оно предусматривает четкую процедуру подтверждения состояния жилья.

Об этом рассказала народный депутат Евгения Кравчук в эфире телемарафона, Верховная Рада во время заседания приняла ряд законопроектов, среди которых — закон, позволяющий владельцам разрушенного жилья не платить коммунальные платежи. По ее словам, граждане фактически могут не реагировать на платежки, если их жилье стало непригодным для проживания.

В то же время депутат отметила, что для этого необходимо пройти определенную процедуру: специальная комиссия должна подтвердить, что объект действительно не пригоден для эксплуатации. Только после такого заключения начисление коммунальных услуг прекращается. Она также подчеркнула, что за соответствующий закон проголосовали 308 народных депутатов, и это голосование было персональным.

"Вчера во время заседания все законопроекты, которые рассматривала Верховная Рада, были одобрены. В частности, уже принят закон, который позволяет владельцам разрушенного жилья не платить коммунальные услуги и не реагировать на соответствующие платежки. Конечно, для этого нужно пройти определенную процедуру — комиссия должна предоставить заключение о том, что жилье действительно непригодно для проживания. Всего за этот законопроект проголосовали 308 народных депутатов", — рассказала она в эфире.

Отмена коммунальных платежей — что предусматривает закон и как подтвердить потерю жилья

Как говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и учета убытков в связи с повреждением или уничтожением недвижимого имущества", новые нормы будут действовать в период военного положения и в течение одного года после его завершения.

Согласно документу, в случае повреждения или уничтожения жилья в результате боевых действий, терактов или диверсий, что делает невозможным его использование или представляет угрозу для жизни и здоровья, начисление платы за жилищно-коммунальные услуги останавливается.

Обследование таких объектов будут осуществлять органы местного самоуправления или военные администрации. По результатам проверки они будут формировать официальные сообщения с указанием факта и даты повреждения или уничтожения жилья, а также — в случае восстановления — даты, с которой объект снова может использоваться.

В общем, уведомление комиссии является основанием для:

остановки или возобновления начисления платы за коммунальные услуги;

перерасчета взносов в жилищно-строительных кооперативах и объединениях совладельцев;

приостановление уплаты налога на недвижимое имущество для поврежденных объектов.

Если имущество признается уничтоженным и не подлежащим восстановлению, начисление прекращается полностью. Если же речь идет о поврежденном жилье — плата не начисляется на весь период его восстановления.

Кроме того, документ предусматривает возможность приостановления или перерасчета взносов для совладельцев многоквартирных домов, а также членов жилищных кооперативов, чье имущество пострадало в результате войны. Более того, предусмотрены механизмы по приостановлению начисления налога на недвижимость в соответствующих случаях.

25 марта Фокус писал, что Верховная Рада приняла Закон о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и учете убытков в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества. В частности, депутаты считают, что это решение сможет обеспечить социальную справедливость гражданам, жилье которых пострадало от войны.

