Відновлення займе тижні: чи будуть в Україні графіки відключень газу через удари РФ, — експерт

Росія може завдати масових ударів по газовій інфраструктурі України. Тож уряд має вже зараз посилити захист об'єктів газотранспортної та газовидобувної інфраструктури.

Адже відновлення газопостачання може займати багато часу. Про це заявив експерт з енергетики Геннадій Рябцев у коментарі "Телеграфу".

За його словами, необхідно вже зараз готуватися до можливих атак на газову інфраструктуру. Інакше може скластися така ж ситуація, як з опаленням минулої зими.

"Оператори вважали, що достатньо мати запас обладнання для забезпечення функціонування впродовж сезону. Але після кількох підряд атак на підстанції 110 кВ виявилося, що запасів недостатньо: трансформаторів немає, релейного захисту немає. Хоча профільні фахівці ще до початку сезону звертали увагу обленерго на необхідність інженерно-технічного захисту трансформаторних станцій", — зазначив він.

Рябцев попередив, що після якоїсь з російських атак може виявитися, що не буде чого видобувати, чого транспортувати або зберігати, якщо зараз уряд не зверне увагу на необхідність захисту газової інфраструктури. Одне з рішень, яке вже було ухвалене, передбачає можливість створення мобільних вогневих груп з представників воєнізованої охорони відповідних підприємств.

"Якщо ми мовчатимемо й ігноруватимемо ризики пошкодження такої інфраструктури, то врешті-решт можемо опинитися в ситуації, коли газ є, але немає можливості його розподілити — або ж його не вдалося вчасно закачати у сховище через пошкодження насосно-компресорного обладнання. Тому не варто панікувати, але нагадати про необхідність захисту цих споруд — варто", — сказав Рябцев.

Чи можуть запровадити графіки відключення газу

Експерт пояснив, що обмеження газопостачання є технологічно неможливими. Тож графіків відключення газу не може бути запроваджено.

Водночас, якщо постачання буде перервано, то його відновлення триватиме декілька тижнів. Тож наразі ціль полягає в тому, щоб відключення газопостачання для побутових споживачів не було взагалі.

"Щоб відновити подачу газу, наприклад, у багатоквартирному будинку, потрібно обійти всі квартири й переконатися, що скрізь перекриті крани. Представник газової компанії зобов'язаний особисто перевірити кожну квартиру: якщо десь кран відкритий, повторний запуск системи може призвести до аварії й вибухів. Тому графіки постачання газу — як графіки відключень електрики — технологічно неможливі", — зазначив він.

Рябцев розповів, що об'єкти газовидобутку, транспортування та зберігання газу обладнані резервним живленням.

"Крім того, варто розуміти: будь-яка свердловина чи підземне сховище — це не об'єкт, що стоїть посеред відкритого поля й має вигляд підстанції Укренерго. Свердловина — це невелика ділянка, як тенісний корт, засипана гравієм, з кількома приладами та виходами труб з арматурою за сіткою-рабицею. А підземне газове сховище — воно й справді підземне. Це не резервуар на поверхні, а карстова, соляна або будь-яка інша печера, де під тиском зберігається газ", — зазначив він.

Для того, щоб пошкодити підземне газосховище, можна вивести з ладу зовнішнє обладнання. Однак загроза для самих сховищ менша, ніж для об'єктів електроенергії.

Що робити українцям, щоб підготуватися до перебоїв з газом та теплом

Рябцев зазначив, що ті, хто мають змогу забезпечити енергетичну автономість, мають це зробити. Водночас він наголосив, що потрібно робити це з дотриманням усіх вимог, мати вогнегасник, якщо буде використано будь-яке автономне джерело тепла.

Ще однією рекомендацією є "ізолювати приміщення". Це необхідно для того, щоб тепле повітря не виходило на вулицю.

Також експерт радить мати записа питної та технічної води та регулярно оновлювати її.

"Якщо є альтернатива газу у вигляді електрики — електроплитка чи мікрохвильовка. Якщо й електрика відсутня — туристичні плитки, але знову ж таки: вогнегасник поруч обов'язково. Перелік рекомендацій, який давали енергетики перед минулим сезоном, залишається актуальним. Абсолютно нічого не змінилося", — наголосив він.

Наступна зима в Києві буде легшою

Рябцев наголошує, що наступної зими в столиці буде простіше, адже двух поспіль холодних зим не буває. Водночас столиця й надалі залежатиме від великих теплових та енергетичних об'єктів, адже розосередити генерацію за одне міжсезоння неможливо.

Тож тепер завдання, яке стоїть перед столичною владою, — забезпечити об'єкти критичної інфраструктури автономними джерелами живлення.

"Можливо, з'являться когенераційні установки, буде краще захищене вразливе обладнання на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Можливо, знайдуть рішення щодо живлення Дарницького й Деснянського районів, бо Дарницька ТЕЦ, найімовірніше, не буде відновлена впродовж сезону — там уже просто нема чого відновлювати", — заявив він.

Водночас експерт попередив, що навіть попри те, що зима буде легшою, це не означає, що Росія зменшить масштаб атак та пошкодження інфраструктури. Тож відключення світла і теплопостачання є цілком можливими.

Раніше Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують на найближчі місяці операцію проти систем водопостачання. Тому подібні об'єкти мають бути максимально захищені.

Раніше експерти також прогнозували, що метою обстрілів України Росією стануть спроби зробити життя українців якомога важчим. Тож навесні цілі обстрілів будуть пов’язані з системою водопостачання та транспортом, а влітку відновляться обстріли енергетики.