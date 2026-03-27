Восстановление займет недели: будут ли в Украине графики отключений газа из-за ударов РФ, — эксперт

Россия может нанести массовые удары по газовой инфраструктуре Украины. Поэтому правительство должно уже сейчас усилить защиту объектов газотранспортной и газодобывающей инфраструктуры.

Ведь восстановление газоснабжения может занимать много времени. Об этом заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу".

По его словам, необходимо уже сейчас готовиться к возможным атакам на газовую инфраструктуру. Иначе может сложиться такая же ситуация, как с отоплением прошлой зимой.

"Операторы считали, что достаточно иметь запас оборудования для обеспечения функционирования в течение сезона. Но после нескольких подряд атак на подстанции 110 кВ оказалось, что запасов недостаточно: трансформаторов нет, релейной защиты нет. Хотя профильные специалисты еще до начала сезона обращали внимание облэнерго на необходимость инженерно-технической защиты трансформаторных станций", — отметил он.

Рябцев предупредил, что после какой-то из российских атак может оказаться, что нечего будет добывать, чего транспортировать или хранить, если сейчас правительство не обратит внимание на необходимость защиты газовой инфраструктуры. Одно из решений, которое уже было принято, предусматривает возможность создания мобильных огневых групп из представителей военизированной охраны соответствующих предприятий.

"Если мы будем молчать и игнорировать риски повреждения такой инфраструктуры, то в конце концов можем оказаться в ситуации, когда газ есть, но нет возможности его распределить — или же его не удалось вовремя закачать в хранилище из-за повреждения насосно-компрессорного оборудования. Поэтому не стоит паниковать, но напомнить о необходимости защиты этих сооружений — стоит", — сказал Рябцев.

Могут ли ввести графики отключения газа

Эксперт пояснил, что ограничения газоснабжения являются технологически невозможными. Поэтому графиков отключения газа не может быть введено.

В то же время, если поставки будут прерваны, то его восстановление продлится несколько недель. Поэтому сейчас цель заключается в том, чтобы отключения газоснабжения для бытовых потребителей не было вообще.

"Чтобы возобновить подачу газа, например, в многоквартирном доме, нужно обойти все квартиры и убедиться, что везде перекрыты краны. Представитель газовой компании обязан лично проверить каждую квартиру: если где-то кран открыт, повторный запуск системы может привести к аварии и взрывам. Поэтому графики поставок газа — как графики отключений электричества — технологически невозможны", — отметил он.

Рябцев рассказал, что объекты газодобычи, транспортировки и хранения газа оборудованы резервным питанием.

"Кроме того, следует понимать: любая скважина или подземное хранилище — это не объект, который стоит посреди открытого поля и имеет вид подстанции Укрэнерго. Скважина — это небольшой участок, как теннисный корт, засыпанный гравием, с несколькими приборами и выходами труб с арматурой за сеткой-рабицей. А подземное газовое хранилище — оно действительно подземное. Это не резервуар на поверхности, а карстовая, соляная или любая другая пещера, где под давлением хранится газ", — отметил он.

Для того, чтобы повредить подземное газохранилище, можно вывести из строя внешнее оборудование. Однако угроза для самих хранилищ меньше, чем для объектов электроэнергии.

Что делать украинцам, чтобы подготовиться к перебоям с газом и теплом

Рябцев отметил, что те, кто имеют возможность обеспечить энергетическую автономию, должны это сделать. В то же время он подчеркнул, что нужно делать это с соблюдением всех требований, иметь огнетушитель, если будет использован любой автономный источник тепла.

Еще одной рекомендацией является "изолировать помещение". Это необходимо для того, чтобы теплый воздух не выходил на улицу.

Также эксперт советует иметь запись питьевой и технической воды и регулярно обновлять ее.

"Если есть альтернатива газу в виде электричества — электроплитка или микроволновка. Если и электричество отсутствует — туристические плитки, но опять же: огнетушитель рядом обязательно. Перечень рекомендаций, который давали энергетики перед прошлым сезоном, остается актуальным. Абсолютно ничего не изменилось", — подчеркнул он.

Следующая зима в Киеве будет более легкой

Рябцев отмечает, что следующей зимой в столице будет проще, ведь двух подряд холодных зим не бывает. В то же время столица и в дальнейшем будет зависеть от крупных тепловых и энергетических объектов, ведь рассредоточить генерацию за одно межсезонье невозможно.

Поэтому теперь задача, которая стоит перед столичными властями, — обеспечить объекты критической инфраструктуры автономными источниками питания.

"Возможно, появятся когенерационные установки, будет лучше защищено уязвимое оборудование на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Возможно, найдут решение по питанию Дарницкого и Деснянского районов, потому что Дарницкая ТЭЦ, скорее всего, не будет восстановлена в течение сезона — там уже просто нечего восстанавливать", — заявил он.

В то же время эксперт предупредил, что даже несмотря на то, что зима будет легче, это не означает, что Россия уменьшит масштаб атак и повреждения инфраструктуры. Поэтому отключение света и теплоснабжения вполне возможны.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения. Поэтому подобные объекты должны быть максимально защищены.

Ранее эксперты также прогнозировали, что целью обстрелов Украины Россией станут попытки сделать жизнь украинцев как можно тяжелее. Поэтому весной цели обстрелов будут связаны с системой водоснабжения и транспортом, а летом возобновятся обстрелы энергетики.