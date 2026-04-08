В Україні запровадили відключення електроенергії: де й коли не буде світла 8 квітня

В Україні 8 квітня попри прогнози про відсутність обмежень діятимуть графіки відключення електроенергії.

Обмеження діятимуть з 11:00 до 13:00. Про це повідомили в "Укренерго".

Причиною називають зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі. Уже зранку через дронові атаки та артилерийські обстріли були відключення у прифронтових регіонах — у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

"Враховуючи погодні умови, сьогодні упродовж всієї доби в усіх регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно", — закликали в "Укренерго".

Відключення світла 8 квітня на Київщині

У Київській області з 11:00 до 13:00 вимикатимуть електроенергію. Відключення стосуватимуться підгруп 6.1 та 6.2.

Відключення світла Київщина Фото: ДТЕК Відключення світла Київщина Фото: ДТЕК

Відключення світла на Дніпропетровщині 8 квітня

8 квітня відключення світла діятимуть і в Дніпропетровській області. Як і по всій країні, обмеження стосуватимуться однієї групи. З 11:00 до 12:00 світла не буде в підгруп 6.1 та 6.2, а з 12:00 до 13:00 — у підгруп 2.1 та 2.2.

Відключення світла Дніпропетровщини Фото: ДТЕК Відключення світла Дніпропетровщини Фото: ДТЕК

Відключення світла на Одещині

На Одещині теж застосоуватимуть графіки відключення світла. Електроенергію вимикатимуть в користувачів підгруп 5.1 та 5.2.

Відключення світла Одещина Фото: ДТЕК Відключення світла Одещина Фото: ДТЕК

Відключення світла 8 квітня у Львівській області

На Львівській області також застосовуватимуть графіки відключення світла. Світло вимикатимуть для підгруп 3.2 та 4.2.

Відключення світла Львівщина Фото: Львівобленерго

У Києві діють індивідуальні графіки, які можна подивитися на сайті або в Telegram-боті ДТЕК, а також в додатку "Київ цифровий". Для більшості інших регіонів відключення світла показані на сайтах обленерго.

3 квітня теж відбулися непрогнозовані відключення. Спочатку 2 квітня ввечері стало відомо, що на 3 квітня заплановані відключення світла з 07:00 до 11:00. Причиною називали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.

Однак вже вранці 3 квітня у Києві та кількох регіонах України запровадили екстрені відключення електроенергії. Це було пов'язано з масованою ракетно-дроновою атакою дронів.

18 березня у ДТЕК та більшості обленерго повідомили, що графіки відключення світла діятимуть впродовж доби. Причин відключення було декілька, і саме сукупність факторів призвели до відключення.

Можливі відключення світла прогнозували і 31 березня через погіршення погоди, однак у підсумку обійшлося без застосувань графіків відключень.

Також повідомлялося, що на українських АЕС почали ремонти енергоблоків. Уже два енергоблоки АЕС вивели в планові ремонти, що зменшило доступний обсяг базової генерації електроенергії.