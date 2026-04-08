В Украине ввели отключения электроэнергии: где и когда не будет света 8 апреля

В Украине 8 апреля, несмотря на прогнозы об отсутствии ограничений, будут действовать графики отключения электроэнергии.

Ограничения будут действовать с 11:00 до 13:00. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной называют обусловленную предыдущими обстрелами сложную ситуацию в энергосистеме. Уже утром из-за дроновых атак и артиллерийских обстрелов были отключения в прифронтовых регионах — в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

"Учитывая погодные условия, сегодня в течение всех суток во всех регионах есть необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование электроприборами с 17:00 до 22:00. Не включайте в этот период несколько мощных приборов одновременно", — призвали в "Укрэнерго".

Отключение света 8 апреля на Киевщине

В Киевской области с 11:00 до 13:00 будут выключать электроэнергию. Отключения будут касаться подгрупп 6.1 и 6.2.

Отключение света Киевская область Фото: ДТЭК

Отключение света на Днепропетровщине 8 апреля

8 апреля отключения света будут действовать и в Днепропетровской области. Как и по всей стране, ограничения будут касаться одной группы. С 11:00 до 12:00 света не будет в подгруппах 6.1 и 6.2, а с 12:00 до 13:00 — в подгруппах 2.1 и 2.2.

Отключение света Днепропетровщины Фото: ДТЭК

Отключение света в Одесской области

В Одесской области тоже будут применять графики отключения света. Электроэнергию будут выключать у пользователей подгрупп 5.1 и 5.2.

Отключение света Одесская область Фото: ДТЭК

Отключение света 8 апреля во Львовской области

На Львовской области также будут применять графики отключения света. Свет будут выключать для подгрупп 3.2 и 4.2.

Отключение света Львовщина Фото: Львовоблэнерго

В Киеве действуют индивидуальные графики, которые можно посмотреть на сайте или в Telegram-боте ДТЭК, а также в приложении "Киев цифровой". Для большинства других регионов отключения света показаны на сайтах облэнерго.

3 апреля тоже произошли непрогнозируемые отключения. Сначала 2 апреля вечером стало известно, что на 3 апреля запланированы отключения света с 07:00 до 11:00. Причиной называли последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Однако уже утром 3 апреля в Киеве и нескольких регионах Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Это было связано с массированной ракетно-дроновой атакой дронов.

18 марта в ДТЭК и большинстве облэнерго сообщили, что графики отключения света будут действовать в течение суток. Причин отключения было несколько, и именно совокупность факторов привели к отключению.

Возможные отключения света прогнозировали и 31 марта из-за ухудшения погоды, однако в итоге обошлось без применений графиков отключений.

Также сообщалось, что на украинских АЭС начали ремонты энергоблоков. Уже два энергоблока АЭС вывели в плановые ремонты, что уменьшило доступный объем базовой генерации электроэнергии.