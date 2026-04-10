Україна збивала "Шахеди" на Близькому Сході: що вона отримає натомість, — Зеленський

Українські фахівці з протиповітряної оборони допомагали збивати іранські дрони на Близькому Сході, причому в окремих випадках брали участь у цьому безпосередньо. Отриманий досвід уже показав свою ефективність і може стати основою для подальшого розвитку міжнародної співпраці у сфері безпеки.

Як пише видання "Лівий берег", про це президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами. За словами глави держави, українські перехоплювачі застосовувалися в кількох країнах регіону, де успішно знищували іранські безпілотники. При цьому йдеться не про навчання чи демонстраційні місії — українські спеціалісти долучалися до реальної роботи та допомагали посилювати місцеві системи ППО.

Також президент підкреслив, що українські експерти швидко знаходили рішення, як зробити наявну протиповітряну оборону ефективнішою. У деяких випадках вони передавали власний практичний досвід безпосередньо під час захисту об’єктів.

Окремо Зеленський додав, що українські сили вже мають досвід збиття дронів із реактивними двигунами. За його словами, це важливий сигнал про те, що такі технології працюють і можуть бути масштабовані — зокрема, йдеться про майбутнє серійне виробництво відповідних перехоплювачів.

"Це дуже хороший сигнал, я думаю. Ми показали, що це працює. Тепер це питання часу, коли ми будемо масово виробляти перехоплювачі, які знищуватимуть дрони з реактивними двигунами", – сказав посадовець.

Він також наголосив, що ефективна протиповітряна оборона має будуватися комплексно — із поєднанням різних елементів, включно із засобами радіоелектронної боротьби. Усі ці компоненти повинні працювати як єдина система, щоб забезпечити надійний захист від різних типів загроз.

Паралельно Україна розвиває співпрацю з іншими країнами у сфері безпеки. Йдеться, зокрема, про довгострокові домовленості, в межах яких українські компанії разом із військовими партнерів працюватимуть над захистом критичної інфраструктури.

Як поясниа Зеленський, наразі тривають перемовини з Оманом, Кувейтом і Бахрейном. Водночас уже є напрацьований формат взаємодії з Катаром, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією. У кожному випадку співпраця вибудовується індивідуально — залежно від того, що саме потрібно конкретній країні: захист морських об’єктів, енергетики чи інших напрямів.

В обмін на український досвід і технології Україна отримує підтримку від партнерів. Це може бути як фінансування, так і постачання необхідних ресурсів — зокрема перехоплювачів для захисту енергетики, а також нафти й дизельного пального. Частину сировини планують переробляти на європейських заводах.

"Тобто фактично ми допомагаємо посилити їхню безпеку в обмін на внесок у стійкість нашої країни, і це значно більше, ніж просто отримати гроші", – пояснив він.

До цього, Зеленський розповідав, що Україна вже має домовленості з низкою країн Близького Сходу щодо формування резервних обсягів пального щонайменше на рік уперед. Зокрема, наразі у світі фактично відсутні альтернативи таким масштабним постачанням енергоресурсів, однак йому вдалося забезпечити додаткові гарантії на випадок можливого дефіциту.

Також 5 квітня Фокус писав, що Володимир Зеленський провів перемовини в Дамаску з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. В цілому, під час цієї зустрічі лідери країн домовилися спільно працювати над тим, щоб обидві держави отримали більше безпеки й можливостей для розвитку.