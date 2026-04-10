Украина сбивала "Шахеды" на Ближнем Востоке: что она получит взамен, — Зеленский

Украинские специалисты по противовоздушной обороне помогали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке, причем в отдельных случаях участвовали в этом непосредственно. Полученный опыт уже показал свою эффективность и может стать основой для дальнейшего развития международного сотрудничества в сфере безопасности.

Как пишет издание "Левый берег", об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами. По словам главы государства, украинские перехватчики применялись в нескольких странах региона, где успешно уничтожали иранские беспилотники. При этом речь идет не об учениях или демонстрационных миссиях — украинские специалисты приобщались к реальной работе и помогали усиливать местные системы ПВО.

Также президент подчеркнул, что украинские эксперты быстро находили решения, как сделать имеющуюся противовоздушную оборону более эффективной. В некоторых случаях они передавали собственный практический опыт непосредственно во время защиты объектов.

Відео дня

Отдельно Зеленский добавил, что украинские силы уже имеют опыт сбивания дронов с реактивными двигателями. По его словам, это важный сигнал о том, что такие технологии работают и могут быть масштабированы — в частности, речь идет о будущем серийном производстве соответствующих перехватчиков.

"Это очень хороший сигнал, я думаю. Мы показали, что это работает. Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями", — сказал чиновник.

Он также отметил, что эффективная противовоздушная оборона должна строиться комплексно — с сочетанием различных элементов, включая средства радиоэлектронной борьбы. Все эти компоненты должны работать как единая система, чтобы обеспечить надежную защиту от различных типов угроз.

Параллельно Украина развивает сотрудничество с другими странами в сфере безопасности. Речь идет, в частности, о долгосрочных договоренностях, в рамках которых украинские компании вместе с военными партнерами будут работать над защитой критической инфраструктуры.

Как пояснил Зеленский, сейчас продолжаются переговоры с Оманом, Кувейтом и Бахрейном. В то же время уже есть наработанный формат взаимодействия с Катаром, Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. В каждом случае сотрудничество выстраивается индивидуально — в зависимости от того, что именно нужно конкретной стране: защита морских объектов, энергетики или других направлений.

В обмен на украинский опыт и технологии Украина получает поддержку от партнеров. Это может быть как финансирование, так и поставки необходимых ресурсов — в частности перехватчиков для защиты энергетики, а также нефти и дизельного топлива. Часть сырья планируют перерабатывать на европейских заводах.

"То есть фактически мы помогаем усилить их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны, и это значительно больше, чем просто получить деньги", — пояснил он.

До этого, Зеленский рассказывал, что Украина уже имеет договоренности с рядом стран Ближнего Востока по формированию резервных объемов топлива минимум на год вперед. В частности, сейчас в мире фактически отсутствуют альтернативы таким масштабным поставкам энергоресурсов, однако ему удалось обеспечить дополнительные гарантии на случай возможного дефицита.

