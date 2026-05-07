Понад 12 тисяч українців отримають від держави доплати по 20 тис. грн. На ці виплати уряд спрямував 242 млн грн.

Уряд виділив 242 млн грн на доплати працівникам аварійних бригад, які у березні були залучені до відновлення інфраструктури після російських атак. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що понад 12 тисяч фахівців отримають по 20 тис. грн.

Йдеться насамперед про працівників критичної інфраструктури: близько 9 тисяч енергетиків, майже 2 тисячі комунальників і газовиків, а також понад тисячу залізничників. Саме ці люди ремонтують пошкоджені мережі, відновлюють електро-, газо- та водопостачання, лагодять залізничну інфраструктуру і допомагають громадам швидше повернутися до нормального життя.

За словами Юлії Свириденко, кошти працівникам мають перерахувати безпосередньо на рахунки через підприємства.

"Загалом у зимово-весняний період такі доплати отримали майже 40 тисяч фахівців. Ці доплати стали важливим інструмент підтримки людей, які працювали цього опалювального сезону в найскладніших умовах і забезпечували стабільну роботу критичної інфраструктури", — додала прем’єр-міністерка.

Яку середню зарплату отримують працівники критичної інфраструктури

На початку травня 2026 року середня зарплата в Україні, за даними Work.ua, становить 29 300 грн. Показник розрахований на основі 197 819 вакансій, розміщених на сайті за останні три місяці. Це на 18% більше, ніж у травні минулого року.

Водночас зарплата дуже відрізняється залежно від професії та регіону. Наприклад, середня зарплата енергетика в Україні становить близько 40 тис. грн. У Києві показник може бути ще вищим — приблизно 47,5 тис. грн.

У газовій сфері зарплата також суттєво відрізняється. Газовик в Україні може отримувати від 20 тис. до 70 тис. грн, однак найчастіше такі суми пропонують приватні компанії, а дохід залежить від кількості виконаних замовлень. Крім того, невідомо сума вказана до сплати податків чи після. Водночас у державних установах зарплата таких працівників зазвичай нижча — до 20 тис. грн.

Дещо більше отримуються слюсарі-сантехніки, які обслуговують об'єкти водоканалів та тепломереж. Їхня середня зарплата становить 30 тис. грн.

Для працівників житлово-комунального господарства І розряду з 1 січня базову зарплату встановили на рівні близько 260% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Оскільки з 1 січня 2026 року прожитковий мінімум становитиме 3328 грн, базова зарплата працівників ЖКГ сягає приблизно 8650 грн.

Крім того, у Мінрозвитку повідомляли, що після змін до галузевої угоди надбавки за виконання особливо важливої роботи, зокрема в умовах воєнного стану, збільшили до 100% посадового окладу. Доплата за знання іноземної мови може становити до 15%.

Досить великий діапазон зарплат мають працівники "Укрзалізниці. Залежно від кваліфікації вони можуть отримувати від 17 тис. до 35 тис. грн.

Нагадаємо, у лютому Кабмін ухвалив рішення про щорічні премії у розмірі 200 тис. грн для енергетиків, які відновлюють мережі після російських обстрілів. Такі виплати зможуть отримувати до 50 фахівців на рік. Їх нараховуватимуть додатково до щомісячних доплат працівникам ремонтних бригад.