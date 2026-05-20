В Україні можуть запрацювати два аеропорти: за яких умов та чому Росія може погодитися на це

Україна виступила з пропозицією до Росії щодо взаємної відмови від атак на авіаційну інфраструктуру. Якщо перемир'я буде ухвалено, то два аеропорти в Україні будуть готові до відновлення роботи та зможуть приймати рейси.

Водночас вищі ризики, пов'язані з війною, можуть призвести до більших страхових платежів. Експерти в авіаційній сфері у коментарі виданню "Телеграф" пояснили, що треба задля відновлення роботи авіації.

Колишній міністр транспорту України Василь Шевченко пояснив, що наразі в Україні частина авіаційних компаній збанкрутували. Інші ж, які продовжують працювати на цивілізованих ринках, мають орендовані літаки, що були взяті в лізинг або застраховані.

Тож головною проблемою для повернення авіаперевезень в Україні стане безпека рейсів та страховка. Адже під час війни дуже важко застрахувати рейс через те, що неможливо оцінити вартість людського життя.

Відео дня

При цьому, якщо щось станеться з літаком, то компанії повинні будуть виплачувати величезні страховки. Це може призвести до проблем із залученням компаній на український ринок.

"Якщо показники аварійності авіакомпанії зростуть — її популярність падатиме і все це легко може призвести до банкрутства, тому що це життя людей. Як запровадити страховий платіж, адже людина — це не мішок картоплі чи цукру", — пояснив експерт.

Які два аеропорти в Україні готові відновити авіаперевезення

За словами Шевченка, в Україні є два аеропорти, які підтримуються на достатньому рівні готовності, і у випадку укладання "авіаційного перемир'я" зможуть швидко відновити свою роботу — Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та Міжнародний аеропорт "Львів імені Данила Галицького".

Водночас проблемою залишається те, що для росіян навряд діятиме розділення на "зону війни" та "зону миру", тож вони цілком можуть випадково чи навіть умисно збити цивільний літак.

Натомість авіаційний експерт Богдан Долінце вважає, що авіаційне перемир'я буде більш корисним для Росії, адже наразі через непрацюючі аеропорти вони втрачають від 10 до 50 мільйонів доларів за кожен період, коли аеропорти не працюють.

При цьому для РФ є критично важливою робота саме московського авіаційного вузла, адже 70% усіх авіаперевезень у Росії відбувається саме через московський хаб.

"Коли ми говоримо про можливості для України, то для нас це, насамперед, можливість припинення збитків для утримання цивільної авіаційної інфраструктури, тобто тих авіапідприємств, які вже понад чотири роки перебувають у стані локдауну. Для збереження інфраструктури, їх робочого стану вони постійно потребують фінансової підтримки з боку держави. Це можливість ці кошти заощадити та спрямувати на користь інших сфер, які можуть підвищити обороноздатність нашої держави", — зазначив експерт.

Натомість для України укладання авіаційного перемир'я буде виграшним, адже воно обмежить здатність Росії завдавати далекобійних ударів із використанням крилатих та балістичних ракет, а також дронів.

Богдан Долінце погоджується, що є два аеропорти, які можуть відносно швидко відновити свою роботу.

Завдяки доходів від операційної роботи буде можливість покривати вартість утримання інфраструктури. Він нагадав, що навіть у часи коронавірусу в 2019-2020 роках аеропорт "Бориспіль" перераховував до бюджету понад 2 мільярди гривень доходу.

Які ризики існують

Експерт пояснює, що ключовим питанням для відновлення авіаперельотів, навіть за умови "авіаційного перемир'я", залишатиметься страхування та прокладання авіамаршрутів. Адже підвищені ризики означатимуть вищі страхові ставки та подорожчання авіаперевезень.

"Як наслідок, це впливатиме на вартість страхових зборів і самих авіаперевезень, а також на готовність перевізників розглядати можливість відкриття повітряних перевезень в Україну. Наприклад, у Росії, попри доволі високі авіаційні ризики, цивільна авіація продовжує функціонувати. Цивільні аеропорти закриті виключно лише у прикордонних областях РФ. А типи загроз для російської цивільної авіації у 2026 році стають співмірними", — додав Долінце.

Експерт нагадав, що до 2022 року на українському ринку 70% перевезень забезпечували авіакомпанії з України, однак наразі їхня кількість може знизитися до 50%.

Для авіакомпаній ключову цінність становлять не лише бренд та маршрути, а й права на виконання рейсів за конкретними напрямками. У разі відкриття ринку такі дозволи залишаться суворо регульованими та іноземні компанії не можуть отримувати за українською квотою такі призначення.

"Тому навіть усупереч польотам іноземним компаніям буде вигідно мати певну кількість літаків з українською реєстрацією для отримання саме цих призначень на найцікавіші напрямки", — наголосив Долінце.

Україна висуває ідею "аеропортового перемир'я" з РФ: що відомо

У квітні міністр закордонних справ Андрій Сибіга розповів у коментарі виданню Politico, що Україна пропонує встановити "аеропортове перемир'я" із РФ. Посадовець пояснив, що Київ хоче, аби європейські лідери стали посередниками у цих домовленостях.

Видання писало, що досягнення таких домовленостей означало б укладення "обмеженої угоди" між Києвом та Москвою щодо утримання від атак на аеропорти. Сибіга висловлював думку, що Москва могла б піти на таку угоду через те, що великі російські аеропорти стали вразливими на тлі обстрілів.

Нагадаємо, Фокус з'ясовував, чи реально Україні та Росії припинити взаємні удари по аеропортах.

Раніше в аеропорті Львова назвали умову для відновлення роботи.