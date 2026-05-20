В Украине могут заработать два аэропорта: при каких условиях и почему Россия может согласиться на это

Украина выступила с предложением к России о взаимном отказе от атак на авиационную инфраструктуру. Если перемирие будет принято, то два аэропорта в Украине будут готовы к возобновлению работы и смогут принимать рейсы.

В то же время высокие риски, связанные с войной, могут привести к большим страховым платежам. Эксперты в авиационной сфере в комментарии изданию "Телеграф" объяснили, что нужно для восстановления работы авиации.

Бывший министр транспорта Украины Василий Шевченко объяснил, что сейчас в Украине часть авиационных компаний обанкротились. Другие же, которые продолжают работать на цивилизованных рынках, имеют арендованные самолеты, которые были взяты в лизинг или застрахованы.

Поэтому главной проблемой для возвращения авиаперевозок в Украине станет безопасность рейсов и страховка. Ведь во время войны очень трудно застраховать рейс из-за того, что невозможно оценить стоимость человеческой жизни.

При этом, если что-то произойдет с самолетом, то компании должны будут выплачивать огромные страховки. Это может привести к проблемам с привлечением компаний на украинский рынок.

"Если показатели аварийности авиакомпании вырастут — ее популярность будет падать и все это легко может привести к банкротству, потому что это жизни людей. Как ввести страховой платеж, ведь человек — это не мешок картошки или сахара", — пояснил эксперт.

Какие два аэропорта в Украине готовы возобновить авиаперевозки

По словам Шевченко, в Украине есть два аэропорта, которые поддерживаются на достаточном уровне готовности, и в случае заключения "авиационного перемирия" смогут быстро возобновить свою работу — Международный аэропорт "Борисполь" и Международный аэропорт "Львов имени Даниила Галицкого".

В то же время проблемой остается то, что для россиян вряд ли будет действовать разделение на "зону войны" и "зону мира", поэтому они вполне могут случайно или даже умышленно сбить гражданский самолет.

Зато авиационный эксперт Богдан Долинце считает, что авиационное перемирие будет более полезным для России, ведь сейчас из-за неработающих аэропортов они теряют от 10 до 50 миллионов долларов за каждый период, когда аэропорты не работают.

При этом для РФ критически важна работа именно московского авиационного узла, ведь 70% всех авиаперевозок в России происходит именно через московский хаб.

"Когда мы говорим о возможностях для Украины, то для нас это, прежде всего, возможность прекращения убытков для содержания гражданской авиационной инфраструктуры, то есть тех авиапредприятий, которые уже более четырех лет находятся в состоянии локдауна. Для сохранения инфраструктуры, их рабочего состояния они постоянно нуждаются в финансовой поддержке со стороны государства. Это возможность эти средства сэкономить и направить в пользу других сфер, которые могут повысить обороноспособность нашего государства", — отметил эксперт.

Зато для Украины заключение авиационного перемирия будет выигрышным, ведь оно ограничит способность России наносить дальнобойные удары с использованием крылатых и баллистических ракет, а также дронов.

Богдан Долинце соглашается, что есть два аэропорта, которые могут относительно быстро восстановить свою работу.

Благодаря доходам от операционной работы будет возможность покрывать стоимость содержания инфраструктуры. Он напомнил, что даже во времена коронавируса в 2019-2020 годах аэропорт "Борисполь" перечислял в бюджет более 2 миллиардов гривен дохода.

Какие риски существуют

Эксперт объясняет, что ключевым вопросом для восстановления авиаперелетов, даже при условии "авиационного перемирия", будет оставаться страхование и прокладка авиамаршрутов. Ведь повышенные риски будут означать более высокие страховые ставки и подорожание авиаперевозок.

"Как следствие, это будет влиять на стоимость страховых сборов и самих авиаперевозок, а также на готовность перевозчиков рассматривать возможность открытия воздушных перевозок в Украину. Например, в России, несмотря на довольно высокие авиационные риски, гражданская авиация продолжает функционировать. Гражданские аэропорты закрыты исключительно только в приграничных областях РФ. А типы угроз для российской гражданской авиации в 2026 году становятся соизмеримыми", — добавил Долинце.

Эксперт напомнил, что до 2022 года на украинском рынке 70% перевозок обеспечивали авиакомпании из Украины, однако сейчас их количество может снизиться до 50%.

Для авиакомпаний ключевую ценность представляют не только бренд и маршруты, но и права на выполнение рейсов по конкретным направлениям. В случае открытия рынка такие разрешения останутся строго регулируемыми и иностранные компании не могут получать по украинской квоте такие назначения.

"Поэтому даже вопреки полетам иностранным компаниям будет выгодно иметь определенное количество самолетов с украинской регистрацией для получения именно этих назначений на самые интересные направления", — подчеркнул Долинце.

Украина выдвигает идею "аэропортового перемирия" с РФ: что известно

В апреле министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал в комментарии изданию Politico, что Украина предлагает установить "аэропортовое перемирие" с РФ. Чиновник пояснил, что Киев хочет, чтобы европейские лидеры стали посредниками в этих договоренностях.

Издание писало, что достижение таких договоренностей означало бы заключение "ограниченного соглашения" между Киевом и Москвой о воздержании от атак на аэропорты. Сибига высказывал мнение, что Москва могла бы пойти на такое соглашение из-за того, что крупные российские аэропорты стали уязвимыми на фоне обстрелов.

