Компании постоянно интересуются: в аэропорту Львова назвали условие для возобновления работы

Сегодня аэропорт во Львове работает в ограниченном режиме. Он полностью невредимый и готов к возобновлению полетов, но только после открытия неба.

Сегодня там работает около 300 человек из тысячи довоенного штата. Об этом рассказала директор международного аэропорта "Львов" Татьяна Романовская, сообщает канал Новини.LIVE.

По ее словам, работники обеспечивают полную операционную готовность всех служб. Персонал имеет действующие сертификаты и готов быстро возобновить работу после соответствующего решения.

"Аэропорт имеет абсолютно отличную операционную готовность. Как только будет принято решение о возобновлении полетов, мы имеем четкий план, пошаговый план на восстановление от вызова людей на работу, с учениями, которые готовы восстанавливать работу за максимально короткие периоды", — сказала она.

Відео дня

Также она отметила, что уже есть интерес от авиакомпаний — несколько из них готовы начать полеты в течение 2-4 недель после открытия неба.

"Мы постоянно поддерживаем коммуникацию с украинскими и с иностранными нашими ближайшими партнерами. Сегодня есть очень большой интерес именно к восстановлению. Есть минимум 3-5 компаний, которые готовы начинать летать буквально через 2-4 недели с момента объявления проверки. То есть хочу абсолютно вас заверить, что аэропорт, слава Богу, цел, безопасен и готов к возобновлению полетов", — значила Татьяна Романовская.

Напомним, что 25 марта авиакомпания Wizz Air опубликовала объявление о наборе персонала для работы в украинском направлении и анонс виртуальной информационной сессии для пилотов.

Но после резонанса с лозунгом "Украина, мы возвращаемся домой". В компании объяснили, что речь шла не о возобновлении полетов, а о рекрутинговой кампании для украинцев. Публикация была частью рекламной кампании, направленной на привлечение персонала и популяризацию карьерных возможностей для граждан Украины. В авиакомпании отметили, что не имели целью создать впечатление о возобновлении полетов или возвращении рейсов в ближайшее время.