Компанії постійно цікавляться: в аеропорті Львова назвали умову для відновлення роботи

Сьогодні аеропорт у Львові працює в обмеженому режимі. Він повністю неушкоджений та готовий до відновлення польотів, але тільки після відкриття неба.

Сьогодні там працює близько 300 людей із тисячі довоєнного штату. Про це розповіла директорка міжнародного аеропорту "Львів" Тетяна Романовська, повідомляє канал Новини.LIVE.

За її словами, працівники забезпечують повну операційну готовність усіх служб. Персонал має чинні сертифікати та готовий швидко відновити роботу після відповідного рішення.

"Аеропорт має абсолютно відмінну операційну готовність. Як тільки буде рішення прийнято стосовно відновлення польотів, ми маємо чіткий план, покроковий план на відновлення від викликання людей на роботу, з навчаннями, які готові відновлювати роботу за максимально короткі періоди", — сказала вона.

Також вона зазначила, що вже є інтерес від авіакомпаній — кілька з них готові розпочати польоти протягом 2–4 тижнів після відкриття неба.

"Ми постійно підтримуємо комунікацію із українськими і з іноземними нашими найближчими партнерами. Сьогодні є дуже великий інтерес саме до відновлення. Є мінімум 3-5 компаній, які готові починати літати буквально за 2-4 тижні з моменту оголошення перевірки. Тобто хочу абсолютно вас завірити, що аеропорт, дякувати Богу, цілий, безпечний і готовий до відновлення польотів", — значила Тетяна Романовська.

Нагадаємо, що 25 березня авіакомпанія Wizz Air опублікувала оголошення про набір персоналу для роботи в українському напрямку та анонс віртуальної інформаційної сесії для пілотів.

Але після резонансу з гаслом "Україно, ми повертаємось додому". У компані пояснили, що йшлося не про відновлення польотів, а про рекрутингову кампанію для українців. Публікація була частиною рекламної кампанії, спрямованої на залучення персоналу та популяризацію кар’єрних можливостей для громадян України. В авіакомпанії наголосили, що не мали на меті створити враження про відновлення польотів або повернення рейсів найближчим часом.