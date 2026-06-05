Нова пастка шахраїв: українцям розсилають підроблені платіжки за світло

У мережі зафіксували нову хвилю кібершахрайства: громадяни масово отримують фальшиві рахунки на оплату електроенергії, які нібито надсилає Міністерство енергетики України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У Міністерстві енергетики наголосили, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки платіжних листів споживачам.

Функції постачання електроенергії та виставлення рахунків виконують виключно енергокомпанії, з якими споживачі мають офіційні індивідуальні договори. Міністерство не бере участі у зборі комунальних платежів.

Фейкова квитанція за світло Фото: ЦПД

За даними ЦПД, фішингова схема спрямована на те, щоб змусити людей перейти за підозрілими посиланнями. Це може призвести до викрадення персональних даних, зламу сторінок у соцмережах та отримання контролю над банківськими рахунками.

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У відомстві закликали громадян бути уважними до подібних повідомлень і не переходити за сумнівними посиланнями.

Нагадаємо, нещодавно українцям почали надходити фейкові повідомлення про нібито несплачені штрафи за порушення ПДР. У таких повідомленнях містяться посилання на сторонні сайти, через які шахраї намагаються викрасти персональні дані та гроші громадян.

Нагадаємо, в Україні набирає обертів нова шахрайська схема: аферисти телефонують людям, представляючись кур’єрами з доставки квітів. Під приводом уточнення замовлення вони намагаються отримати особисті дані, домашню адресу або SMS-коди, що може призвести до втрати доступу до банківських рахунків, державних сервісів чи особистих акаунтів.

Раніше також повідомлялося про інші способи шахрайства. Зокрема, зловмисники дедалі частіше використовують штучний інтелект для створення підроблених дзвінків, повідомлень і сайтів, через що розпізнати обман стає складніше, а ризик втрати коштів і персональних даних зростає.