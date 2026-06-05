Новая ловушка мошенников: украинцам рассылают поддельные платежки за свет

В сети зафиксировали новую волну кибермошенничества: граждане массово получают фальшивые счета на оплату электроэнергии, которые якобы присылает Министерство энергетики Украины.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

В Министерстве энергетики отметили, что ведомство никогда не осуществляло и не осуществляет рассылки платежных писем потребителям.

Функции поставки электроэнергии и выставления счетов выполняют исключительно энергокомпании, с которыми потребители имеют официальные индивидуальные договоры. Министерство не участвует в сборе коммунальных платежей.

Фейковая квитанция за свет Фото: ЦПД

По данным ЦПИ, фишинговая схема направлена на то, чтобы заставить людей перейти по подозрительным ссылкам. Это может привести к похищению персональных данных, взлому страниц в соцсетях и получению контроля над банковскими счетами.

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В ведомстве призвали граждан быть внимательными к подобным сообщениям и не переходить по сомнительным ссылкам.

Напомним, недавно украинцам начали поступать фейковые сообщения о якобы неуплаченных штрафах за нарушение ПДД. В таких сообщениях содержатся ссылки на сторонние сайты, через которые мошенники пытаются похитить персональные данные и деньги граждан.

Напомним, в Украине набирает обороты новая мошенническая схема: аферисты звонят людям, представляясь курьерами по доставке цветов. Под предлогом уточнения заказа они пытаются получить личные данные, домашний адрес или SMS-коды, что может привести к потере доступа к банковским счетам, государственным сервисам или личным аккаунтам.

Ранее также сообщалось о других способах мошенничества. В частности, злоумышленники все чаще используют искусственный интеллект для создания поддельных звонков, сообщений и сайтов, из-за чего распознать обман становится сложнее, а риск потери средств и персональных данных растет.