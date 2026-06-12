Цукор і гречка не межа: експерт прогнозує нову хвилю подорожчання продуктів

Високі ціни на пальне, за якими українські аграрії провели посівну кампанію, можуть призвести до подорожчання продуктів харчування наприкінці літа та восени 2026 року. Найбільше це може позначитися на вартості базових товарів, зокрема цукру та гречки.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів директор консалтингової компанії “НафтоРинок” Олександр Сіренко.

За його словами, український ринок пального залишається залежним від зовнішніх чинників і світових котирувань. Експерт пояснив, що дизельне пальне дорожчало швидше за бензин через ситуацію на світовому ринку та високий попит на дизель у Європі.

Сіренко зазначив, що в травні ціни на дизель тимчасово знижувалися, тоді як бензин дорожчав через зміну світових котирувань і структури постачання. Водночас він наголосив, що український ринок не захищений від різких коливань цін.

“На цьому хороші новини закінчились і переходимо до реальності. Український ринок пального не захищений від зовнішніх чинників, таких як котирування”, — сказав експерт.

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За його словами, зростання світових цін було пов’язане з ризиками навколо постачання нафти через Ормузьку протоку. Він нагадав, що у квітні ціна дизельного пального в Україні сягала 90 гривень за літр, що стало рекордом за всю історію країни.

Експерт вважає, що нинішня ситуація створює ризики для подальшого прискорення інфляції. За його словами, світові ціни на нафту залишаються значно вищими, ніж на початку року, а війна в Ірані триває.

Сіренко зазначив, що аграрії вже провели посівну за історично високими цінами на пальне, а збирати врожай також доведеться в умовах дорогого дизеля. Через це витрати виробників можуть зрости.

“Це буде цукор, гречка і всі ті продукти, які ми бачимо в магазинах”, — припустив експерт, говорячи про можливе подорожчання товарів у серпні-жовтні.

Він підсумував, що українцям варто бути готовими до подальшого зростання цін.

“Тому нас чекає інфляція і інші такі неприємні речі в економіці України”, — резюмував Сіренко.

Нагадаємо, наприкінці травня в Україні знову почали зростати ціни на овочі. Найпомітніше подорожчали торішні морква та картопля через швидке скорочення запасів у господарствах.

Також економіст Олег Пендзин зазначав, що через подорожчання продуктів українці все частіше відмовляються від м’яса та молочних виробів на користь дешевших продуктів, зокрема хліба й картоплі. Водночас після можливого сезонного зниження цін улітку восени продукти можуть знову подорожчати.