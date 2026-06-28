Чому пальне в Польщі дешевше, ніж в Україні: експерт пояснив головну причину

Експерт ринку пального Сергій Куюн пояснив, чому порівнювати ціни на пальне в Україні та Польщі некоректно, та розповів, чого чекати від вартості дизеля найближчим часом.

Поширені в соцмережах твердження про те, що пальне в Польщі нібито значно дешевше за бензин і дизель в Україні, некоректні. За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна, такі порівняння не враховують ключової обставини, а саме, податкової політики польського уряду.

"Людина обурюється, що ціни в Польщі нижчі за українські, бо, мовляв, там ринок, а тут "зрада". От тільки не знає або не пише, що уряд Польщі свого часу знизив акциз до мінімально дозволеного в ЄС рівня, а також скоротив ставку ПДВ із 23% до 8%. Саме це і стало однією з причин нижчих цін", — зазначив Куюн.

Експерт наголосив, що без такого податкового рішення вартість пального в багатьох країнах Європи, зокрема в Польщі та Німеччині, зростала швидше, ніж в Україні. Водночас українська влада через воєнні обставини не має можливості суттєво зменшувати податкове навантаження на паливо.

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Куюн також звернув увагу, що ціни на українських АЗС залишаються прив'язаними до світових котирувань. За його словами, дизельне пальне вже подешевшало приблизно на 14 гривень від нещодавнього пікового рівня, а найближчими одним-двома тижнями можливе подальше зниження ще приблизно на 5 гривень за літр.

"Не ведіться на дешеві сенсації — ціни на пальне в Україні рухаються відповідно до ситуації на світовому ринку", — підсумував експерт.

Ціни на українських АЗС

Наприкінці червня українські мережі автозаправних станцій скоригували вартість пального. Середня ціна бензину марки А-95 залишається на рівні понад 77 грн за літр, дизель також коштує більше 77 грн, тоді як скраплений газ продовжує поступово дешевшати. Про це свідчать актуальні дані ринку, які зібрав Фокус.

Яка середня вартість пального

Станом на 28 червня середня вартість основних видів пального становить:

бензин А-95 — 77,23 грн/л;

дизельне пальне — 77,43 грн/л.

Водночас окремі мережі переглянули ціни на скраплений газ, а на АЗС KLO також подорожчали бензини А-95, А-95+ та автогаз.

Де найдорожче і найдешевше заправитися

Найвищі ціни на бензин і дизель традиційно зберігаються у мережах ОККО, WOG та SOCAR. Найдоступніше пальне водії можуть знайти на АЗС БРСМ-Нафта та Укрнафта.

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Так, на ОККО А-95 коштує 78,90 грн, А-95+ — 81,90 грн, дизель — 79,90 грн, а дизель+ — 82,90 грн.

На WOG А-95 продають за 78,90 грн, А-95+ по 81,90 грн, дизель — 79,90 грн, а дизель+ коштує 82,90 грн;

На АЗС KLO А-95 продають по 78,90 грн, А-95+ за 81,90 грн, а дизель по 76,20 грн.

АЗС "Укрнафти" пишуть наступні ціни:

А-95 — 73,90 грн;

А-95+ — 73,90 грн;

дизель — 75,40 грн;

дизель+ — 75,40 грн;

А-92 — 68,90 грн;

газ — 39,40 грн.

А БРСМ-Нафта наступні:

А-95+ — 70,99 грн;

дизель — 73,99 грн;

дизель+ — 77,49 грн;

газ — 38,99 грн.

Нагадаємо, державна програма кешбеку на пальне вже завершилася. Українці, які накопичили компенсацію під час її дії, мають використати кошти до 30 червня 2026 року включно. Після цієї дати невикористані суми буде повернуто до державного бюджету.

Нагадаємо, від 1 липня у Польщі завершиться дія урядової програми, яка тимчасово стримувала вартість пального. Через повернення стандартної ставки ПДВ у 23% бензин і дизельне паливо здорожчають, хоча експерти не прогнозують різкого стрибка цін.