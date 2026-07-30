Нацкешбек "згорає": що треба зробити українцям до кінця дня 31 липня

Українці мають використати накопичені кошти за програмою "Національний кешбек" до кінця 31 липня. Після цього всі невитрачені гроші автоматично повернуться до державного бюджету, тоді як сама програма продовжить працювати.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

У відомстві нагадали, що до 31 липня включно можна витратити кошти, отримані в межах першого етапу програми, зокрема квітневий кешбек, а також залишки “зимової тисячі”. Термін їх використання раніше продовжили на один місяць, щоб українці встигли скористатися накопиченнями.

У міністерстві пояснили, що після завершення 31 липня всі невикористані кошти автоматично повернуться до держбюджету. Водночас це не означає завершення програми — “Національний кешбек” і надалі працюватиме у звичайному режимі, а виплати за покупки українських товарів продовжать нараховувати після 20 числа наступного місяця за попередній.

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Які строки діють для нових виплат

Кешбек за травень, червень і наступні місяці належить до другого етапу програми, тому для цих виплат діють інші строки. Використати їх можна до кінця місяця, у якому припинять або скасують воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбулася у липні, а надалі кошти нараховуватимуть за звичним графіком.

Як працює “Національний кешбек”

За даними Міністерства економіки та довкілля України, щомісяця виплати за програмою отримують понад 5 мільйонів українців. До ініціативи вже приєдналися майже 1,5 тисячі продавців і понад 2 тисячі виробників, які додали до системи більш як 422 тисячі українських товарів.

Програма передбачає повернення 5% або 15% вартості товарів українського виробництва залежно від їх категорії. Зокрема, 5% кешбеку нараховують за продукти харчування, автотовари, аптечні товари та вироби для саду й городу, а 15% — за непродовольчі товари, серед яких одяг, взуття, техніка, іграшки, товари для хобі, ремонту й відпочинку, а також окремі харчові продукти. Максимальна сума виплати становить 3000 гривень на місяць.

На що можна витратити кошти

Накопичені кошти можна використати на оплату комунальних і поштових послуг, придбання українських продуктів, ліків і медичних виробів українського виробництва, книжок та іншої друкованої продукції, а також на благодійність і донати на підтримку ЗСУ. Перевірити, чи бере товар участь у програмі та який відсоток кешбеку на нього нараховується, можна за допомогою сканера штрихкодів у застосунку “Дія” або на порталі “Зроблено в Україні”.

Як долучитися до програми

Щоб долучитися до програми, потрібно відкрити картку “Національного кешбеку” в банку-партнері, під'єднати банківські картки для оплати покупок, надати дозвіл на передачу інформації про транзакції та обрати картку для виплат у застосунку “Дія”. Кешбек нараховується лише за безготівкову оплату товарів, що беруть участь у програмі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що уряд продовжив термін використання коштів, накопичених за програмою “Національний кешбек”, до 31 липня 2026 року. Гроші можна витратити на оплату комунальних і поштових послуг, купівлю українських продуктів, книжок, ліків та медичних виробів українського виробництва, а також на благодійність і донати на підтримку ЗСУ. Водночас зняти ці кошти готівкою неможливо — вони доступні лише для безготівкових розрахунків у межах програми.

У 2025 році з державного бюджету на виплати “тисячі Зеленського” спрямували 19 млрд грн, а від початку 2026 року на програму “Національний кешбек” вже витратили близько 2 млрд грн. Водночас уряд продовжив дію програми до завершення воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028 року. За даними уряду, програмою користуються близько 4,8 млн українців, а загальна сума виплат уже перевищила 7 млрд грн.