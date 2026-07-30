Нацкешбек "сгорает": что нужно сделать украинцам до конца дня 31 июля

Украинцы должны использовать накопленные средства по программе "Національний кешбек" до конца 31 июля. После этого все неизрасходованные средства автоматически вернутся в государственный бюджет, тогда как сама программа продолжит действовать.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В ведомстве напомнили, что до 31 июля включительно можно потратить средства, полученные в рамках первого этапа программы, в частности апрельский кэшбэк, а также остатки "зимней тысячи". Срок их использования ранее продлили на один месяц, чтобы украинцы успели воспользоваться накоплениями.

В министерстве пояснили, что по окончании программы 31 июля все неиспользованные средства автоматически вернутся в госбюджет. В то же время это не означает завершение программы — "Національный кешбек" и в дальнейшем будет работать в обычном режиме, а выплаты за покупки украинских товаров продолжат начисляться после 20 числа следующего месяца за предыдущий.

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Какие сроки действуют в отношении новых выплат

Кэшбэк за май, июнь и последующие месяцы относится ко второму этапу программы, поэтому для этих выплат действуют другие сроки. Использовать их можно до конца месяца, в котором будет прекращено или отменено военное положение, но не позднее 30 апреля 2028 года. Выплата кэшбэка за покупки, совершенные в мае, состоялась в июле, а в дальнейшем средства будут начисляться по обычному графику.

Как работает "Національний кешбек"

По данным Министерства экономики и окружающей среды Украины, ежемесячно выплаты по программе получают более 5 миллионов украинцев. К инициативе уже присоединились почти 1,5 тысячи продавцов и более 2 тысяч производителей, которые добавили в систему более 422 тысяч украинских товаров.

Программа предусматривает возврат 5% или 15% от стоимости товаров украинского производства в зависимости от их категории. В частности, 5% кэшбэка начисляется за продукты питания, автотовары, аптечные товары и товары для сада и огорода, а 15% — за непродовольственные товары, среди которых одежда, обувь, техника, игрушки, товары для хобби, ремонта и отдыха, а также отдельные продукты питания. Максимальная сумма выплаты составляет 3000 гривен в месяц.

На что можно потратить средства

Накопленные средства можно использовать для оплаты коммунальных и почтовых услуг, покупки украинских продуктов, лекарств и медицинских изделий украинского производства, книг и другой печатной продукции, а также на благотворительность и пожертвования в поддержку ВСУ. Проверить, участвует ли товар в программе и какой процент кэшбэка на него начисляется, можно с помощью сканера штрих-кодов в приложении "Дія" или на портале "Сделано в Украине".

Как присоединиться к программе

Чтобы присоединиться к программе, необходимо открыть карту "Національного кешбека" в банке-партнере, подключить банковские карты для оплаты покупок, дать разрешение на передачу информации о транзакциях и выбрать карту для выплат в приложении "Дія". Кэшбэк начисляется только за безналичную оплату товаров, участвующих в программе.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что правительство продлило срок использования средств, накопленных в рамках программы "Національний кешбек", до 31 июля 2026 года. Деньги можно потратить на оплату коммунальных и почтовых услуг, покупку украинских продуктов, книг, лекарств и медицинских изделий украинского производства, а также на благотворительность и пожертвования в поддержку ВСУ. При этом снять эти средства наличными невозможно — они доступны только для безналичных расчетов в рамках программы.

В 2025 году из государственного бюджета на выплаты "тысячи Зеленского" было выделено 19 млрд грн, а с начала 2026 года на программу "Національний кешбек" уже потрачено около 2 млрд грн. В то же время правительство продлило действие программы до окончания военного положения, но не позднее 30 апреля 2028 года. По данным правительства, программой пользуются около 4,8 млн украинцев, а общая сумма выплат уже превысила 7 млрд грн.