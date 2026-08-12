Квартира охолоне за кілька годин: перевірте ці 7 речей в новобудові до зими

Експертка назвала речі, які варто перевірити перед купівлею квартири в новобудові, щоб не залишитися без тепла і води. Без цього аудиту не варто поспішати укладати договір перед зимою.

Перед опалювальним сезоном потенційним мешканцям квартир у новобудовах варто оцінювати не лише площу, планування та ціну житла. Важливо перевірити, як увесь будинок працюватиме під час можливих відключень електроенергії. Йдеться як про опалення та водопостачання, так і ліфти та системи доступу. Про це розповіла Фокусу експертка, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

За її словами, вибір житла на первинному ринку змінився. Покупці стали уважніше оцінювати не тільки квартиру, а й інженерну інфраструктуру будинку та можливі побутові ризики.

"Ще до повномасштабного вторгнення вибір житла в новобудові нерідко починався і завершувався порівнянням локації та ціни квадратного метра. Тепер покупець намагається зрозуміти, як житиме в цьому будинку під час можливих відключень: чи буде вода, тепло, освітлення та інші системи життєзабезпечення. Тобто він оцінює вже не тільки квартиру, а всі побутові ризики", — зазначила Бігунець.

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Чи працюватиме будинок без світла

Передусім перед купівлею квартири восени слід поставити забудовнику головне запитання: що саме працюватиме під час відключення електроенергії?

Самого факту наявності генератора недостатньо. В одному будинку резервне джерело може забезпечувати лише аварійне освітлення, тоді як в іншому — також насоси, котельню, водопостачання, системи доступу та ліфт.

Тому покупцю варто попросити конкретний перелік обладнання, яке підключене до резервного живлення.

"Покупцеві важливо з’ясувати не просто наявність генератора, інвертора чи сонячних панелей, а перелік обладнання, яке вони живитимуть, потужність системи, тривалість її автономної роботи та порядок обслуговування", — радить експертка.

Тепло та утеплення будинку: що перевірити

Навіть резервне живлення не вирішує проблему тепла, якщо будинок швидко втрачає температуру. Тому перед купівлею варто звернути увагу на утеплення фасаду, якість вікон, герметичність стиків, теплоізоляцію та принцип роботи опалення.

За словами Бігунець, через щілини та негерметичні стики у віконних і дверних конструкціях приміщення може втрачати значну кількість тепла.

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"Автономність не є просто відповіддю "так" або "ні". Покупцеві варто отримати точний перелік систем, які працюватимуть без зовнішнього електропостачання. Окреме значення має здатність будинку утримувати тепло: резервне живлення допомагає підтримувати інженерію, але саме енергоефективність визначає, як швидко будинок охолоджуватиметься", — наголосила вона.

Чи буде вода під час блекауту

Для висотних будинків окремо варто перевірити роботу насосів водопостачання та каналізації. Покупцеві слід з'ясувати, чи підключені вони до резервного джерела живлення і як довго можуть працювати автономно.

Те саме стосується насосів, які забезпечують подання води на верхні поверхи.

Ліфт — теж частина автономності

Ще один практичний момент — робота ліфтів під час відключення електроенергії.

Якщо будинок має резервне живлення, потрібно уточнити, чи підключені до нього ліфти та в якому режимі вони працюватимуть. В окремих будинках резервного живлення може вистачати лише для одного ліфта або аварійного режиму.

Для мешканців верхніх поверхів це може бути принциповим чинником під час тривалих відключень.

Скільки коштує ремонт: від базового до дорогого

Ще одна помилка, яку часто роблять покупці, орієнтуватися лише на ціну квадратного метра.

До вартості квартири потрібно додати ремонт, меблі, побутову техніку, оформлення документів, підключення та можливі витрати на індивідуальні джерела живлення.

За оцінками аналітиків, які представила експертка, 2026 року базовий ремонт може коштувати приблизно 9–14 тис. грн за квадратний метр, середній — 15–19 тис. грн, а дорожчий — від 22 до 30 тис. грн за квадратний метр. Ці суми не враховують меблі та техніку.

Виходить, що для квартири площею 50 кв. м лише ремонт може потребувати:

450–700 тис. грн — базовий рівень;

750–950 тис. грн — середній;

1,1–1,5 млн грн — дорожчий варіант.

Тому дві квартири з однаковою площею та схожою ціною квадратного метра можуть мати суттєво різний бюджет до моменту заселення.

Квартира з ремонтом — не гарантія безпроблемної зими

Готове оздоблення може скоротити час до заселення та зробити бюджет більш прогнозованим. Але покупцеві все одно потрібно перевірити сам будинок.

"Готовність квартири не замінює перевірки самого будинку. Навіть повністю оздоблене житло може залежати від роботи насосів, котельні, систем доступу та загальнобудинкових електромереж", — пояснила Бігунець.

Що перевірити перед купівлею квартири в новобудові

За рекомендацією експертки, покупцеві варто пройтися як мінімум 7 пунктами.

Автономність. Що саме працює без зовнішнього електропостачання і скільки часу. Опалення. Яка система використовується та чи може вона працювати під час блекауту. Вода. Чи мають насоси водопостачання та каналізації резервне живлення. Теплоізоляція. Наскільки якісно утеплений будинок, які вікна встановлені та чи немає проблем із герметичністю. Ліфти та доступ. Чи працюватимуть ліфти, домофони, ворота паркінгу та інші системи під час відключень. Повна вартість заселення. Скільки коштуватимуть ремонт, меблі, техніка та додаткове обладнання. Документи й готовність будинку. Чи введена потрібна черга в експлуатацію, які темпи будівництва та коли реально можна буде заселитися.

Важливо

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"Головна порада для громадян, що напередодні холодів вирішать придбати житло в новобудові, — це порівнювати не окремі параметри, а повну модель проживання. Квартира має відповідати потребам родини, бути фінансово посильною, мати зрозумілий термін заселення, а будинок — забезпечувати базові сервіси за різних обставин", — каже Маріанна Бігунець.

Нагадаємо, раніше енергоексперт Володимир Омельченко відповів, чи залишаться українці взимку без світла, тепла та води. За його словами, навіть масштабне знищення теплової генерації саме собою не означатиме автоматичного колапсу об’єднаної енергосистеми України.