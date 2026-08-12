Квартира остынет за несколько часов: проверьте эти 7 вещей в новостройке перед зимой

Эксперт перечислила моменты, на которые стоит обратить внимание перед покупкой квартиры в новостройке, чтобы не остаться без тепла и воды. Без такой проверки не стоит спешить заключать договор перед зимой.

Перед началом отопительного сезона потенциальным жильцам квартир в новостройках следует учитывать не только площадь, планировку и стоимость жилья. Важно проверить, как весь дом будет функционировать во время возможных отключений электроэнергии. Речь идет как об отоплении и водоснабжении, так и о лифтах и системах доступа. Об этом рассказала Фокусу эксперт, коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

По её словам, выбор жилья на первичном рынке изменился. Покупатели стали более внимательно оценивать не только квартиру, но и инженерную инфраструктуру дома, а также возможные бытовые риски.

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"Еще до полномасштабного вторжения выбор жилья в новостройке нередко начинался и заканчивался сравнением местоположения и цены за квадратный метр. Теперь покупатель пытается понять, как он будет жить в этом доме во время возможных отключений: будет ли вода, тепло, освещение и другие системы жизнеобеспечения. То есть он оценивает уже не только квартиру, а все бытовые риски", — отметила Бигунец.

Будет ли дом функционировать без света

Прежде всего перед покупкой квартиры осенью следует задать застройщику главный вопрос: что именно будет работать во время отключения электроэнергии?

Одного лишь наличия генератора недостаточно. В одном доме резервный источник может обеспечивать только аварийное освещение, тогда как в другом — также насосы, котельную, водоснабжение, системы доступа и лифт.

Поэтому покупателю следует попросить предоставить конкретный перечень оборудования, подключенного к резервному источнику питания.

"Покупателю важно выяснить не просто наличие генератора, инвертора или солнечных панелей, а перечень оборудования, которое они будут питать, мощность системы, продолжительность её автономной работы и порядок обслуживания", — советует эксперт.

Тепло и утепление дома: что нужно проверить

Даже резервное энергоснабжение не решает проблему тепла, если дом быстро теряет температуру. Поэтому перед покупкой стоит обратить внимание на утепление фасада, качество окон, герметичность стыков, теплоизоляцию и принцип работы системы отопления.

По словам Бигунец, из-за щелей и негерметичных стыков в оконных и дверных конструкциях помещение может терять значительное количество тепла.

Важно

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"Автономность — это не просто ответ "да" или "нет". Покупателю следует получить точный перечень систем, которые будут работать без внешнего электроснабжения. Особое значение имеет способность дома удерживать тепло: резервное питание помогает поддерживать инженерные системы, но именно энергоэффективность определяет, как быстро дом будет остывать", — подчеркнула она.

Будет ли вода во время отключения электроэнергии

В многоэтажных домах следует отдельно проверить работу насосов водоснабжения и канализации. Покупателю необходимо выяснить, подключены ли они к резервному источнику питания и как долго могут работать в автономном режиме.

То же самое касается насосов, обеспечивающих подачу воды на верхние этажи.

Лифт — тоже часть автономности

Еще один практический момент — работа лифтов во время отключения электроэнергии.

Если в доме есть резервное электроснабжение, необходимо уточнить, подключены ли к нему лифты и в каком режиме они будут работать. В некоторых домах резервного электроснабжения может хватить только на один лифт или на работу в аварийном режиме.

Для жителей верхних этажей это может стать решающим фактором во время длительных отключений.

Сколько стоит ремонт: от базового до дорогого

Еще одна ошибка, которую часто допускают покупатели, — ориентироваться исключительно на цену квадратного метра.

К стоимости квартиры необходимо прибавить расходы на ремонт, мебель, бытовую технику, оформление документов, подключение и возможные расходы на индивидуальные источники энергоснабжения.

По оценкам аналитиков, представленных экспертом, в 2026 году базовый ремонт может стоить около 9–14 тыс. грн за квадратный метр, средний — 15–19 тыс. грн, а более дорогой — от 22 до 30 тыс. грн за квадратный метр. Эти суммы не включают мебель и технику.

Получается, что для квартиры площадью 50 кв. м только ремонт может потребовать:

450–700 тыс. грн — базовый уровень;

750–950 тыс. грн — средний;

1,1–1,5 млн грн — более дорогой вариант.

Поэтому две квартиры одинаковой площади и со схожей ценой за квадратный метр могут потребовать существенно разного бюджета к моменту заселения.

Квартира с ремонтом — не гарантия безпроблемной зимы

Готовая отделка может сократить срок до заселения и сделать бюджет более предсказуемым. Но покупателю всё равно нужно проверить сам дом.

"Готовность квартиры не заменяет проверки самого дома. Даже полностью отремонтированное жилье может зависеть от работы насосов, котельной, систем доступа и общедомовых электросетей", — пояснила Бигунец.

Что нужно проверить перед покупкой квартиры в новостройке

По рекомендации эксперта покупателю следует проверить как минимум 7 пунктов.

Автономность. Что именно работает без внешнего электроснабжения и как долго. Отопление. Какая система используется и может ли она работать во время отключения электроэнергии. Вода. Имеют ли насосы водоснабжения и канализации резервное питание. Теплоизоляция. Насколько качественно утеплен дом, какие окна установлены и нет ли проблем с герметичностью. Лифты и доступ. Будут ли работать лифты, домофоны, ворота паркинга и другие системы во время отключений. Полная стоимость заселения. Сколько будут стоить ремонт, мебель, техника и дополнительное оборудование. Документы и готовность дома. Введена ли в эксплуатацию нужная очередь, каковы темпы строительства и когда реально можно будет заселиться.

Важно

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"Главный совет для граждан, которые в преддверии холодов решат приобрести жилье в новостройке, — это сравнивать не отдельные параметры, а полную модель проживания. Квартира должна соответствовать потребностям семьи, быть финансово доступной, иметь четкий срок заселения, а дом — обеспечивать базовые услуги в любых обстоятельствах", — говорит Марианна Бигунец.

Напомним, ранее энергоэксперт Владимир Омельченко ответил на вопрос, останутся ли украинцы зимой без света, тепла и воды. По его словам, даже масштабное уничтожение тепловых электростанций само по себе не приведет к автоматическому коллапсу объединенной энергосистемы Украины.