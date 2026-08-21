Вслід за Москвою: у Петербурзі ввели ліміти на продаж бензину, — росЗМІ (відео)

У Санкт-Петербурзі великі нафтові компанії обмежили продаж бензину на АЗС. "Газпром нафта" повернула ліміт у 60 літрів на один чек, а "Татнафта" встановила обмеження у 50 літрів на АІ-95 та АІ-92.

Про це повідомило видання The Moscow Times.

На гарячій лінії “Газпром нафти” підтвердили, що на трьох перевірених АЗС у Санкт-Петербурзі діє ліміт у 60 літрів на чек. Також на станціях не можна заливати більше однієї каністри.

За даними видання “Бумага”, “Татнафта” встановила обмеження у 50 літрів на АІ-95 та АІ-92 на всіх своїх АЗС у місті. Водночас на гарячій лінії Teboil заявили, що лімітів у Санкт-Петербурзі немає. У “Роснафті” не надали інформацію про обмеження.

У місті також фіксують перебої з пальним. На карті “Газпром нафти” на багатьох АЗС немає АІ-95, хоча АІ-92 залишається в наявності. Сервіс “ГдеБЕНЗ” також повідомляє про відсутність пального на окремих станціях, зокрема на АЗС “Лукойлу”.

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Місцеві водії також скаржаться на ситуацію.

“На більшій частині заправок є тільки АІ-92”, — написав один із них у чаті.

Інший повідомив про відсутність АІ-95 на АЗС “Газпром нафти” у Приморському районі.

Напередодні обмеження на продаж пального запровадили в Москві. «Газпром нафта» обмежила відпуск бензину та дизеля до 40 літрів на автомобіль, а “Татнафта” — до 50 і 60 літрів відповідно.

У компаніях пов'язують перебої з ударами по російських нафтопереробних заводах. У серпні з ладу вийшли щонайменше чотири великі НПЗ, а дефіцит пального фіксували в низці регіонів Росії.

Нагадаємо, 14 серпня у Москві та Московській області почалися проблеми з бензином. На частині АЗС не було бензину або продавали лише дизель, утворювалися черги, а в деяких регіонах Росії запровадили обмеження на продаж пального після нової хвилі атак українських БПЛА на НПЗ.

Напередодні в Башкортостані спалахнула пожежа на черговому російському нафтопереробному заводі.

У ніч на 6 серпня безпілотники атакували НПЗ у Ярославській області. Це одне з великих підприємств, яке постачає паливо до Москви.