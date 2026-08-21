Вслед за Москвой: в Петербурге ввели лимиты на продажу бензина, — росСМИ (видео)

В Санкт-Петербурге крупные нефтяные компании ограничили продажу бензина на АЗС. "Газпром нефть" вернула лимит в 60 литров на один чек, а "Татнефть" установила ограничение в 50 литров на АИ-95 и АИ-92.

Об этом сообщило издание The Moscow Times.

На горячей линии "Газпром нефти" подтвердили, что на трёх проверенных АЗС в Санкт-Петербурге действует ограничение в 60 литров на чек. Кроме того, на станциях нельзя заправлять более одной канистры.

По данным издания "Бумага", "Татнефть" ввела ограничение в 50 литров на АИ-95 и АИ-92 на всех своих АЗС в городе. В то же время на горячей линии Teboil заявили, что ограничений в Санкт-Петербурге нет. В "Роснафте" не предоставили информацию об ограничениях.

В городе также отмечаются перебои с топливом. На карте "Газпром нефти" на многих АЗС нет АИ-95, хотя АИ-92 остается в наличии. Сервис "ГдеБЕНЗ" также сообщает об отсутствии топлива на отдельных станциях, в частности на АЗС "Лукойла".

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Местные водители также жалуются на сложившуюся ситуацию.

"На большинстве заправок есть только АИ-92", — написал один из них в чате.

Другой сообщил об отсутствии АИ-95 на АЗС "Газпром нефти" в Приморском районе.

Накануне в Москве ввели ограничения на продажу топлива. "Газпром нефть" ограничила отпуск бензина и дизельного топлива до 40 литров на автомобиль, а "Татнефть" — до 50 и 60 литров соответственно.

В компаниях связывают перебои с ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам. В августе вышли из строя как минимум четыре крупных НПЗ, а дефицит топлива отмечался в ряде регионов России.

Напомним, 14 августа в Москве и Московской области начались проблемы с бензином. На части АЗС не было бензина или продавали только дизель, образовывались очереди, а в некоторых регионах России ввели ограничения на продажу топлива после новой волны атак украинских БПЛА на НПЗ.

Накануне в Башкортостане вспыхнул пожар на очередном российском нефтеперерабатывающем заводе.

В ночь на 6 августа беспилотники атаковали НПЗ в Ярославской области. Это одно из крупных предприятий, поставляющих топливо в Москву.