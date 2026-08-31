Багатоповерхівки до зими мають забезпечити резервним живленням: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки до зими 2026-2027 років. Місцева влада разом з ОСББ, управителями та житловими кооперативами має забезпечити автономність багатоквартирних будинків, зокрема резервне живлення для роботи їхніх систем життєзабезпечення.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня 2026 року "Щодо стану виконання Комплексних планів стійкості окремих регіонів та схвалення Комплексного плану стійкості територіальної громади міста Києва", — йдеться в указі №838/2026 від 31 серпня, опублікованому на сайті глави держави.

Рада заслухала інформацію прем’єр-міністра про підготовку регіонів до опалювального сезону. Йшлося про виконані заходи та можливість завершити заплановані роботи до початку холодів.

РНБО попередила представників військових адміністрацій, міських голів та керівників установ і підприємств про персональну відповідальність. Вона стосуватиметься невиконання або несвоєчасного виконання передбачених заходів.

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Посадовці мають вжити необхідних заходів для стабільного проходження опалювального сезону.

РНБО також схвалила комплексний план стійкості Києва. КМДА, міський голова, Київрада та відповідні державні органи мають забезпечити його своєчасне виконання.

Окремо РНБО звернула увагу міського голови Києва Віталія Кличка на його персональну відповідальність за підготовку столиці та стабільне проходження опалювального сезону.

План стійкості — що у планах

Уряд отримав доручення скоригувати плани стійкості регіонів. При цьому необхідно врахувати, які заходи реально можна завершити до початку опалювального сезону.

Органи місцевого самоврядування мають сформувати фактичні резерви пального. Їх повинно вистачати щонайменше на два тижні. Пальне насамперед необхідне для безперебійної роботи об’єктів життєзабезпечення під час опалювального сезону.

Ще одне завдання стосується багатоквартирних будинків. Місцева влада разом з ОСББ, управителями та житлово-будівельними кооперативами має посилити їхню автономність. Зокрема, йдеться про встановлення систем незалежного резервного живлення. Такі заходи мають допомогти будинкам працювати стабільніше у разі проблем з основним електропостачанням.

Також є план щодо залізниці. За участю АТ "Укрзалізниця" Кабмін також має вжити заходів для відновлення та поповнення рухомого складу, зокрема локомотивного парку, пошкодженого або втраченого внаслідок російської агресії. Серед іншого, йдеться про запровадження програм державної допомоги, залучення міжнародного фінансування та спрощення процедур публічних закупівель.

Обласні та Київська міська військові адміністрації контролюватимуть виконання всих цих заходів.

Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО Ігоря Клименка.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з президентом Володимиром Зеленським адаптацію роботи держави, економіки та критичної інфраструктури до нової тактики атак Збройних сил Російської Федерації. В Україні можуть змінити підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативної інформації про повітряні загрози.

А Володимир Кличко скликав Раду безпеки Києва, щоб обговорити зміни в протоколах безпеки, які діють під час російських атак.