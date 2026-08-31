Многоэтажки должны быть обеспечены резервным энергоснабжением к зиме: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о подготовке к зиме 2026–2027 годов. Местные власти совместно с ОСМД, управляющими и жилищными кооперативами должны обеспечить автономность многоквартирных домов, в частности резервное энергоснабжение для работы их систем жизнеобеспечения.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2026 года "О ходе выполнения комплексных планов обеспечения устойчивости отдельных регионов и утверждении комплексного плана обеспечения устойчивости территориальной общины города Киева", — говорится в указе № 838/2026 от 31 августа, опубликованном на сайте главы государства.

Рада заслушала доклад премьер-министра о подготовке регионов к отопительному сезону. Речь шла о проведенных мероприятиях и возможности завершить запланированные работы до наступления холодов.

СНБО предупредило представителей военных администраций, мэров городов и руководителей учреждений и предприятий об индивидуальной ответственности. Она будет касаться невыполнения или несвоевременного выполнения предусмотренных мер.

Відео дня

Чиновники должны принять необходимые меры для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона.

СНБО также одобрил комплексный план обеспечения устойчивости Киева. КГГА, мэр, Киевсовет и соответствующие государственные органы должны обеспечить его своевременное выполнение.

Кроме того, СНБО обратило внимание мэра Киева Виталия Кличко на его личную ответственность за подготовку столицы и стабильное прохождение отопительного сезона.

План устойчивого развития — что в планах

Правительство получило поручение скорректировать планы обеспечения устойчивости регионов. При этом необходимо учесть, какие меры реально можно завершить до начала отопительного сезона.

Органы местного самоуправления должны сформировать фактические запасы топлива. Их должно хватить как минимум на две недели. Топливо в первую очередь необходимо для бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения в течение отопительного сезона.

Еще одна задача касается многоквартирных домов. Местные власти совместно с ОСМД, управляющими и жилищно-строительными кооперативами должны укрепить их автономность. В частности, речь идет об установке систем автономного резервного электроснабжения. Такие меры должны помочь домам работать стабильнее в случае проблем с основным электроснабжением.

Также разработан план в отношении железнодорожного транспорта. При участии АО "Укрзализныця" Кабмин также должен принять меры по восстановлению и пополнению подвижного состава, в частности локомотивного парка, поврежденного или утраченного в результате российской агрессии. Среди прочего, речь идет о внедрении программ государственной помощи, привлечении международного финансирования и упрощении процедур государственных закупок.

Областные и Киевская городская военные администрации будут контролировать выполнение всех этих мер.

Контроль за выполнением решения возложен на секретаря СНБО Игоря Клименко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы адаптации работы государства, экономики и критически важной инфраструктуры к новой тактике атак Вооружённых сил Российской Федерации. В Украине могут изменить подходы к комендантскому часу и доступу гражданских лиц к оперативной информации об воздушных угрозах.

А Владимир Кличко созвал Совет безопасности Киева, чтобы обсудить изменения в протоколах безопасности, действующих во время российских атак.