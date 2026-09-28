Маломобільним людям із верхніх поверхів варто виїхати з міст на зиму, – прем'єр Корецький

Масовий виїзд українців із міст на зиму розглядають лише як крайній захід. Проте родинам, де є маломобільні люди, варто заздалегідь подбати про альтернативне житло на період тривалих відключень світла, заявив прем'єр Сергій Корецький.

Українцям не радять масово залишати міста перед зимою 2026-2027 років, адже такий крок розглядають як крайній захід. Водночас частині родин варто заздалегідь визначити, де вони перебуватимуть під час тривалих знеструмлень. Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький розповів в інтерв'ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур.

За його словами, влада готується до найскладнішого сценарію, тому подбати передусім потрібно про людей, яким важко пересуватися самостійно.

Найбільше це стосується мешканців верхніх поверхів багатоповерхівок, зокрема маломобільних людей та людей з інвалідністю. Під час тривалих відключень електроенергії вони можуть залишитися без ліфта й фактично опинитися замкненими у квартирах.

Видео дня

Соціальні служби та родичі можуть уже зараз підшукати для них альтернативне місце проживання на зимовий період. Це дозволить уникнути ситуації, коли під час масованих атак та аварійних робіт рятувальникам доведеться ще й евакуювати таких мешканців.

Прем'єр попередив, що якщо виникнуть проблеми з теплопостачанням, люди масово візьмуться за електрообігрівачі. Це різко збільшить навантаження на внутрішні мережі будинків і може спричинити аварії.

Тому ОСББ та ЖЕКам варто завчасно оглянути електрощитові, за потреби відремонтувати чи замінити їх, а також запастися необхідними деталями. Перевірити слід і спільні лічильники та інше обладнання будинку.

Крім того, Корецький закликав українців користуватися державними програмами підтримки енергонезалежності. За його словами, кошти на такі заходи передбачені, а держава компенсує банкам відсотки за відповідними кредитами.

Завчасна підготовка, наголосив прем'єр, допоможе бути готовими до різних сценаріїв під час опалювального сезону.

Нагадаємо, уряд також готується до найгіршого сценарію з інтернетом через російські удари по дата-центрах. Цифрову інфраструктуру захищатимуть кількома способами, зокрема переносячи частину даних під землю та за кордон.

Також аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Путін прагне змусити Україну капітулювати до весни 2027 року, тому Росія прискорює кампанію дальніх ударів. Утім, така стратегія надто дорога, щоб тривати нескінченно.