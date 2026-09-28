Маломобильным людям с верхних этажей стоит выехать из городов на зиму, – премьер Корецкий

Массовый выезд украинцев из городов на зиму рассматривается лишь как крайняя мера. Однако семьям, в которых есть люди с ограниченной подвижностью, следует заранее позаботиться об альтернативном жилье на период длительных отключений электричества, заявил премьер Сергей Корецкий.

Украинцам не рекомендуют массово покидать города перед зимой 2026–2027 годов, ведь такой шаг рассматривается как крайняя мера. В то же время некоторым семьям стоит заранее определить, где они будут находиться во время длительных отключений электроэнергии. Об этом премьер-министр Сергей Корецкий рассказал в интервью ведущей ТСН.Тиждень Алле Мазур.

По его словам, власти готовятся к самому сложному сценарию, поэтому в первую очередь нужно позаботиться о людях, которым трудно передвигаться самостоятельно.

В первую очередь это касается жильцов верхних этажей многоэтажных домов, в частности людей с ограниченной подвижностью и людей с инвалидностью. Во время длительных отключений электроэнергии они могут остаться без лифта и фактически оказаться запертыми в квартирах.

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Социальные службы и родственники могут уже сейчас подобрать для них альтернативное место проживания на зимний период. Это позволит избежать ситуации, когда во время массированных атак и аварийных работ спасателям придется еще и эвакуировать таких жильцов.

Премьер предупредил, что если возникнут проблемы с теплоснабжением, люди массово начнут пользоваться электрообогревателями. Это резко увеличит нагрузку на внутренние сети домов и может привести к авариям.

Поэтому ОСМД и ЖЭКам следует заранее осмотреть электрощиты, при необходимости отремонтировать или заменить их, а также запастись необходимыми деталями. Следует также проверить общие счетчики и другое оборудование дома.

Кроме того, Корецкий призвал украинцев пользоваться государственными программами поддержки энергетической независимости. По его словам, средства на такие меры предусмотрены, а государство компенсирует банкам проценты по соответствующим кредитам.

Заблаговременная подготовка, подчеркнул премьер, поможет быть готовыми к различным сценариям в ходе отопительного сезона.

Напомним, правительство также готовится к худшему сценарию с интернетом из-за российских ударов по дата-центрам. Цифровую инфраструктуру будут защищать несколькими способами, в частности, перенося часть данных под землю и за границу.

Кроме того, аналитики Института изучения войны считают, что Путин стремится заставить Украину капитулировать к весне 2027 года, поэтому Россия ускоряет кампанию дальних ударов. Впрочем, такая стратегия слишком дорогостоящая, чтобы продолжаться бесконечно.