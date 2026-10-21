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Росіяни вдарили по Києву: де зникло світло через аварійні відключення

Відновлення постачання електроенергії
Відновлення постачання електроенергії | Фото: Укренерго

Внаслідок атаки РФ у столиці в Святошинському районі відновились аварійні відключення. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.

Як повідомили у ДТЕК, через атаку ворога у Святошинському районі фіксуються аварійні відключення. В інших районах столиці діють графіки.

Також в ДТЕК інформують, що проблеми зі світлом є і в Бучанському районі Київщини. Там теж запроваджені аварійні відключення.

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