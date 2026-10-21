Россияне ударили по Киеву: где нет света из-за аварийных отключений

В результате атаки РФ в столице, в Святошинском районе, возобновились аварийные отключения. Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения.

Как сообщили в ДТЭК, из-за атаки противника в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения. В других районах столицы действуют графики.

Кроме того, в ДТЭК сообщают, что проблемы с электроснабжением наблюдаются и в Бучанском районе Киевской области. Там также введены аварийные отключения.

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