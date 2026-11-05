Європа недоотримає мільйони кубометрів газу через пожежу в Норвегії: наскільки все критично

Пожежа на норвезькій платформі Visund зупинила видобуток газу, а її експортну потужність обнулили — тепер до Європи не надходить газ із цього об’єкта, і поки невідомо, коли постачання відновлять.

У норвезькому секторі Північного моря через пожежу зупинено видобуток нафти й газу на платформі Visund, якою управляє енергетична компанія Equinor. Вогонь спалахнув у середу, 4 листопада, у приміщенні електрощитової. Пожежу ліквідували, постраждалих немає, однак для відновлення роботи об'єкта потрібен ремонт.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву представника Equinor.

Наразі відомо, що пожежа на платформі Visund сталася в середу, 4 листопада 2026 року, незадовго до 11:00 за місцевим часом. Спочатку працівники помітили дим, а згодом виявили відкрите полум’я в приміщенні електрощитової. У цьому приміщенні розташоване обладнання, яке відповідає за керування та розподіл електроенергії на платформі.

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Речниця Equinor Еллен Марія Шельсбек повідомила, що пожежу оперативно було ліквідовано. За її словами, на момент займання на платформі перебували 128 людей, однак ніхто з людей на платформі не постраждав.

Наразі видобуток на Visund зупинили, бо для відновлення роботи необхідно провести ремонтні роботи, але поки невідомо, скільки часу вони триватимуть. Від 70 до 80 працівників перевели на сусідні об'єкти.

"Потрібно буде провести ремонт, і поки що зарано говорити, коли видобуток можна буде відновити", — заявила представниця Equinor, цитує її Reuters.

Компанія також передала інформацію про інцидент відповідним органам влади. Причину займання та масштаби пошкоджень компанія не озвучила.

Чим важлива платформа Visund для Європи

Visund розташована в районі Тампен у норвезькому секторі Північного моря, на північний схід від родовища Gullfaks. Об'єкт працює з 1999 року та переважно видобуває природний газ.

За даними Норвезького офшорного директорату, у 2025 році родовище Visund поставило на ринок близько 5,1 млрд кубометрів газу. Паливо транспортують трубопроводом Kvitebjørn до переробного комплексу Kollsnes, звідки воно надходить до європейської газотранспортної системи.

Оператором родовища є Equinor, якій належить 53,2% проєкту. Ще 30% контролює Petoro, 9,1% — ConocoPhillips, а 7,7% — Repsol.

На скільки скоротилося постачання газу

Пожежа вплинула не лише на роботу платформи, а й на її можливості постачати газ до європейської газотранспортної системи.

За даними норвезького оператора газотранспортної системи Gassco, доступну потужність Visund спочатку скоротили з 13,2 млн до 2,5 млн кубометрів газу на добу. Це обмеження почало діяти з 12:53 за центральноєвропейським часом 4 листопада.

На газову добу четверга, 5 листопада, доступну потужність платформи встановили на рівні нуля. При цьому тривалість обмежень поки не визначена. Подальші показники залежатимуть від перебігу ремонтних робіт і відновлення роботи об'єкта.

Таким чином, через зупинку платформи з газового ринку тимчасово вибула можливість експорту до 13,2 млн кубометрів газу на добу. Водночас це показник доступної потужності, а не підтверджений обсяг фактично втраченого постачання.

На інших газових об'єктах Норвегії також були перебої

Пожежа на Visund сталася на тлі інших позапланових обмежень у норвезькій газовій системі.

За даними Gassco, які наводить OilPrice, 4 листопада перебої також зафіксували на об'єктах Åsgard, Oseberg і Troll.

Зокрема:

Åsgard — доступність газу скоротилася на 7,2 млн кубометрів на добу. Обмеження мали тривати до ранку п'ятниці.

Oseberg — у середу недоступними були 9,6 млн кубометрів на добу, а на четвер очікувалося обмеження ще на 5,3 млн кубометрів.

Troll — обмеження становили 5,6 млн кубометрів на добу.

Зазначимо, що ці показники стосуються окремих обмежень у роботі об'єктів і не означають, що всі вони пов'язані з пожежею на Visund.

Коли саме платформа Visund повернеться до роботи, наразі невідомо. Equinor має провести необхідний ремонт, а Gassco поки не визначає кінцевого терміну дії обмежень на постачання газу.

Нагадаємо, Угорщина планує припинити імпорт російського природного газу до осені 2027 року відповідно до графіка Євросоюзу.

Також Фокус писав, що президент Киргизстану Садир Жапаров пригрозив повернути під контроль держави газову інфраструктуру, яка належить російському "Газпрому", якщо компанія не виконає обіцянку газифікувати всю країну. За словами глави держави, російська компанія досі не виконала взяті на себе зобов’язання, а Киргизстан через це не може самостійно розширювати газові мережі.