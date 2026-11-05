Европа недополучит миллионы кубометров газа из-за пожара в Норвегии: насколько критична ситуация

Пожар на норвежской платформе Visund привел к остановке добычи газа, а её экспортная мощность была сведена к нулю — теперь в Европу не поступает газ с этого объекта, и пока неизвестно, когда поставки возобновятся.

В норвежском секторе Северного моря из-за пожара приостановлена добыча нефти и газа на платформе Visund, которой управляет энергетическая компания Equinor. Пожар вспыхнул в среду, 4 ноября, в помещении электрощитовой. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, однако для возобновления работы объекта потребуется ремонт.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Equinor.

На данный момент известно, что пожар на платформе Visund произошёл в среду, 4 ноября 2026 года, незадолго до 11:00 по местному времени. Сначала работники заметили дым, а затем обнаружили открытое пламя в помещении электрощитовой. В этом помещении расположено оборудование, отвечающее за управление и распределение электроэнергии на платформе.

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Пресс-секретарь компании Equinor Эллен Мария Шельсбек сообщила, что пожар был оперативно ликвидирован. По её словам, на момент возгорания на платформе находились 128 человек, однако никто из них не пострадал.

В настоящее время добыча на "Висунд" приостановлена, поскольку для возобновления работы необходимо провести ремонтные работы, но пока неизвестно, сколько времени они займут. От 70 до 80 работников перевели на соседние объекты.

"Потребуется провести ремонт, и пока рано говорить, когда добычу можно будет возобновить", — заявила представительница Equinor, как сообщает Reuters.

Компания также передала информацию об инциденте в соответствующие органы власти. Причину возгорания и масштабы повреждений компания не сообщила.

Почему платформа Visund важна для Европы

Visund расположена в районе Тампен в норвежском секторе Северного моря, к северо-востоку от месторождения Гуллфакс. Объект эксплуатируется с 1999 года и в основном добывает природный газ.

По данным Норвежского оффшорного директората, в 2025 году месторождение Visund поставило на рынок около 5,1 млрд кубометров газа. Топливо транспортируется по трубопроводу Kvitebjørn к перерабатывающему комплексу Kollsnes, откуда поступает в европейскую газотранспортную систему.

Оператором месторождения является компания Equinor, которой принадлежит 53,2 % проекта. Ещё 30 % контролирует Petoro, 9,1 % — ConocoPhillips, а 7,7 % — Repsol.

Насколько сократились поставки газа

Пожар повлиял не только на работу платформы, но и на её возможности по поставке газа в европейскую газотранспортную систему.

По данным норвежского оператора газотранспортной системы Gassco, доступную мощность Visund первоначально сократили с 13,2 млн до 2,5 млн кубометров газа в сутки. Это ограничение вступило в силу с 12:53 по центральноевропейскому времени 4 ноября.

В газовую сутки четверга, 5 ноября, доступную мощность платформы установили на уровне нуля. При этом срок действия ограничений пока не определен. Дальнейшие показатели будут зависеть от хода ремонтных работ и возобновления работы объекта.

Таким образом, из-за остановки платформы с газового рынка временно исчезла возможность экспорта до 13,2 млн кубометров газа в сутки. При этом речь идет о показателе доступной мощности, а не о подтвержденном объеме фактически утраченных поставок.

На других газовых объектах Норвегии также наблюдались перебои

Пожар на "Visund" произошёл на фоне других внеплановых ограничений в норвежской газовой системе.

По данным Gassco, приведенным OilPrice, 4 ноября перебои в работе также были зафиксированы на объектах Åsgard, Oseberg и Troll.

В частности:

Åsgard — объем поставляемого газа сократился на 7,2 млн кубометров в сутки. Ограничения должны были продлиться до утра пятницы.

Oseberg — в среду недоступными были 9,6 млн кубометров в сутки, а на четверг ожидалось ограничение ещё на 5,3 млн кубометров.

Troll — ограничения составляли 5,6 млн кубометров в сутки.

Отметим, что эти показатели касаются отдельных ограничений в работе объектов и не означают, что все они связаны с пожаром на "Visund".

Когда именно платформа Visund возобновит работу, пока неизвестно. Компания Equinor должна провести необходимый ремонт, а Gassco пока не определяет окончательный срок действия ограничений на поставки газа.

Напомним, что Венгрия планирует прекратить импорт российского природного газа к осени 2027 года в соответствии с графиком Евросоюза.

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