Російські терористи кілька разів атакували великі українські олійно-екстракційні заводи, що поставило під загрозу виробництво соняшникової олії. Низка підприємств зазнала дуже серйозних пошкоджень, що позначилося на обсягах випуску продукції.

У зв’язку з ситуацією, що склалася, ціна на соняшникову олію може зрости на 30% і більше — такий песимістичний прогноз озвучили експерти та виробники у коментарях для УНІАН. При цьому вони запевняють: дефіцит цього продукту Україні не загрожує.

За словами президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка, наразі соняшникової олії, яка може зберігатися досить довго, поки що вистачає.

"Але ціни можуть зрости, якщо протягом наступного місяця підприємства не запрацюють. Тоді, напередодні Нового року, і, особливо, після нього, ціни можуть зрости на 15–20 %. Якщо переробні підприємства простоюватимуть увесь перший квартал наступного року, то ціни зростуть на 30% і більше. Але дефіциту не буде, як і потреби в імпорті", — констатує він.

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Через збитки, яких зазнали великі виробники соняшникової олії, на ринок можуть вийти менші виробники, які випускають менші обсяги цього продукту, і він не має бренду. Через це українці побачать багато нових назв на полицях магазинів, оскільки відбудеться перерозподіл внутрішнього ринку між виробниками.

Козаченко не виключає, що виробники можуть утримувати запаси своєї продукції, щоб її вистачило на довший термін.

"Поки що всі вичікують. Таке вже було кілька років тому, коли соняшник був дорогим. Тоді заводи призупиняли роботу, бо не було маржі, і переробка була нерентабельною. Потім маржа з’являлася, і виробництво відновлювалося. Тому для ринку тимчасова зупинка переробки не є критичною. Головне питання — що буде навесні", — зазначає експерт з агропродовольчих ринків "KSE Агроцентр" при Київській школі економіки Павло Мартишев.

Днями перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран запевняв, що Україні не загрожує дефіцит соняшникової олії. Минулого року Україна виробила 4,5 млн тонн соняшникової олії, що є третім показником у світі та першим — у Європі. При цьому всередині країни споживається півмільйона тонн, решта йде на експорт.

Нагадаємо, вдень 16 листопада російська армія завдала удару по заводу "Олейна" у Дніпрі. Раніше російські терористи вже обстрілювали це підприємство, через що воно було змушене призупинити роботу.

Також ми повідомляли, що роботу призупинили ще два українські виробники олії. Компанія "Дельта Вілмар Україна" зупинила всі свої потужності, зокрема олійноекстракційний завод в Одеській області, а дніпровський завод "Потоки" припинив закупівлю та переробку насіння соняшнику.