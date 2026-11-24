Российские террористы несколько раз атаковали крупные украинские маслозаводы, что поставило под угрозу производство подсолнечного масла. Ряд предприятий получили очень серьезные повреждения, что сказалось на объемах выпуска продукции.

В связи со сложившейся ситуацией подсолнечное масло может вырасти в цене на 30% и выше, озвучили пессимистичный прогноз эксперты и производители в комментариях УНИАН. При этом они уверяют: дефицит этого продукта Украине не грозит.

По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, сейчас подсолнечного масла, которое может храниться довольно долго, пока хватает.

"Но цены могут вырасти, если в течение следующего месяца предприятия не заработают. Тогда, под Новый год, и, особенно, после него, цены могут вырасти до 15-20%. Если переработка будет простаивать весь первый квартал следующего года, то цены вырастут на 30% и больше. Но дефицита не будет, и потребности в импорте тоже", — констатирует он.

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Из-за повреждения крупных производителей подсолнечного масла на рынок могут выйти производители поменьше, которые выпускают меньшие объемы этого продукта, и он не брендирован. Из-за этого украинцы увидят много новых названий на полках магазинов, поскольку произойдет перераспределение внутреннего рынка между производителями.

Козаченко не исключает, что производители могут придерживать запасы своей продукции, чтобы ее хватило на более продолжительный срок.

"Пока все выжидают. Такое уже было несколько лет назад, когда был дорогой подсолнечник. Тогда заводы приостанавливались, потому что не было маржи и переработка была нерентабельной. Затем маржа появлялась и производство возобновлялось. Поэтому для рынка временная остановка переработки не критична. Главный вопрос – что будет весной", – отмечает эксперт по агропродовольственным рынкам "KSE Агроцентр" при Киевской школе экономики Павел Мартышев.

На днях первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран уверял, что Украине не грозит дефицит подсолнечного масла. В прошлом году Украина произвела 4,5 млн тонн подсолнечного масла, что является третьим показателем в мире и первым — в Европе. При этом внутри страны используется полмиллиона тонн, все остальное идет на экспорт.

Напомним, днем 16 ноября российская армия нанесла удар по заводу "Олейна" в Днепре. Ранее российские террористы уже били по этому предприятию, из-за чего оно было вынуждено приостановить работу.

Также мы писали, что работу приостановили еще два украинских производителя масла. Компания "Дельта Вилмар Украина" остановила все свои мощности, в частности маслоэкстракционный завод в Одесской области, а днепровский завод "Потоки" прекратил закупку и переработку семян подсолнечника.