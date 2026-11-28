Критично важливі підприємства мають перейти на нові правила бронювання до 20 грудня. Відповідне рішення ухвалив Кабмін з урахуванням пропозицій оборонного відомства.

Уряд до 20 грудня включно продовжив надання підприємствам статусу критично важливих, якщо строк цих рішень закінчився в жовтні. Водночас було розширені підстави для перегляду статусу критично важливих підприємств, наголошують в Міноборони.

Разом зі статусом критично важливих підприємств продовжено й дію бронювань їхніх працівників, оформлених через портал "Дія", й завдяки цьому підприємства зможуть зберегти можливість бронювати працівників під час переходу на нові правила.

Наголошується, що підприємства мають самостійно продовжити ці бронювання через портал "Дія", адже відстрочки не подовжуватимуться автоматично.

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На нові правила бронювання потрібно перейти до 20 грудня

Уряд дав підприємствам час до 20 грудня привести кількість заброньованих працівників до рівня 95% від загальної кількості. На цей період для керівників підприємств скасовано вимогу щодо приведення кількості заброньованих працівників до встановленого ліміту протягом 10 робочих днів, а також відповідальність за недотримання цього строку.

Крім того, Кабмін уточнив, що підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати до 95% своїх військовозобов’язаних працівників без встановлення конкретного числового ліміту.

Контроль за відповідністю статусу критично важливих підприємств

Уряд розширив підстави для перегляду статусу критично важливих підприємств. Зокрема Координаційний центр зможе враховувати документально підтверджені звернення Державної податкової служби та Бюро економічної безпеки щодо систематичного ухилення підприємств від сплати ПДВ чи ПДФО.

Така інформація, як наголошується, може стати підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Нагадаємо, 19 листопада Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою продовжив до 20 грудня бронювання на підприємствах, у яких закінчився статус критичності.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів змінив правила бронювання військовозобов'язаних працівників. Низка підприємств ОПК та енергетики більше не зможе бронювати 100% таких працівників.

Також уряд затвердив нові критерії та нормативи бронювання від мобілізації й створив Координаційний центр, який опікуватиметься цими питаннями. Ліміти на бронювання для критичних підприємств тоді знизили до 95%.