Смачні ласощі з чотирьох інгредієнтів. Рецепт домашніх цукерок "Кокосовий лід"

Це англійські ласощі, які, швидше за все, потрапили до Великобританії з Індії.

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Смачні м'які цукерки з кокосом і згущеним молоком готуються дуже просто і довго зберігаються. А ще ви можете додати в них горішки та отримати зовсім новий смак.

У рецепті є харчовий барвник, але він тут тільки для краси, тоді цукерки виглядають краще. Можна обійтися без нього і тоді кількість інгредієнтів зменшується до трьох.

Домашні цукерки "Кокосовий лід"

Складові:

Згущене молоко — 130 гр;

Цукрова пудра – 110 гр;

Кокосова стружка — 115 гр;

Червоний харчовий барвник.

Для початку підготуйте форму. Краще брати невелику квадратну, але це впливає лише на естетику. Злегка змастіть її олією і вистеліть пергаментом.

У мисці змішайте згущене молоко, цукрову пудру та кокосову стружку. Все це потрібно вимішати так, щоб стружка розподілилася рівномірно.

Отриману масу поділіть на три частини. Першу вилийте у форму і рівно розподіліть. У другу додайте червоний харчовий барвник і перемішайте, щоб маса набула приємного рожевого відтінку.

Вилийте рожеву масу поверх білої та знову розрівняйте. Зверху залийте третьою порцією цукеркової маси білого кольору.

Заберіть форму з майбутніми цукерками у холодильник на ніч. За цей час маса стане настільки щільною, що її можна буде різати ножем.

Зранку витягніть свої цукерки з форми, потягнувши за краї пергаменту. Наріжте гострим ножем на квадратики і складіть в банку з кришкою, що щільно закривається.

Цукерки можуть зберігатися в банці близько місяця, але є сумніви, що вони збережуться так довго — вони виходять дуже смачними.

Також ви можете приготувати смачні домашні цукерки "Метеорит" із шоколадом та горіхами.