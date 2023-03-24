Шоколадне захоплення. Рецепт швидких брауні до сніданку в мікрохвильовій печі
Шоколадні брауні зазвичай готують у духовці й займає це чимало часу, але є спосіб впоратися з ними швидше.
Брауні — це дуже шоколадний десерт, який вигадали в США. Традиційно шоколадні брауні випікаються у великій формі, а потім розрізаються на порції. Їх особливість — щільна волога текстура та тонка хрумка скоринка.
Але можна приготувати і швидкий варіант брауні, для цього духовка та прямокутна форма не знадобиться. Тільки мікрохвильова піч і небагато часу. Рецептом брауні поділилася фуд-блогерка maslom_wgoru з Ужгорода.
Швидкі брауні
Інгредієнти:
- молоко — 150 мл (10 ст. л.);
- одне яйце;
- вершкове масло — 50 г (чверть пачки);
- какао-порошок — 6 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- розпушувач — 0,5 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- горіхи, родзинки, або інші сухофрукти — якщо вам хочеться.
У мисці розтопіть вершкове масло і влийте трохи підігріте молоко. Розбийте яйце і перемішайте вінчиком. Вмішайте по черзі цукор, борошно, розпушувач і какао-порошок.
Добре перемішайте вінчиком і можете ставити в мікрохвильову піч у тій же мисці, де все змішували, а можете розкласти порційно по чашках.
Готуйте 5 хвилин на максимальній потужності. Мікрохвильова піч готує спочатку зсередини, тож коли побачите, що зовні утворилася скоринка — брауні готові. Ця кількість інгредієнтів — на три порції, і враховуйте, що форми повинні бути такими, щоб брауні, що збільшилися, з них не випали.
Також ви можете приготувати смачний млинцевий торт із вершковим кремом. Для нього теж не знадобиться духовка.