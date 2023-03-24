Шоколадне захоплення. Рецепт швидких брауні до сніданку в мікрохвильовій печі

Шоколадні брауні зазвичай готують у духовці й займає це чимало часу, але є спосіб впоратися з ними швидше.

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Брауні — це дуже шоколадний десерт, який вигадали в США. Традиційно шоколадні брауні випікаються у великій формі, а потім розрізаються на порції. Їх особливість — щільна волога текстура та тонка хрумка скоринка.

Але можна приготувати і швидкий варіант брауні, для цього духовка та прямокутна форма не знадобиться. Тільки мікрохвильова піч і небагато часу. Рецептом брауні поділилася фуд-блогерка maslom_wgoru з Ужгорода.

Швидкі брауні

Інгредієнти:

молоко — 150 мл (10 ст. л.);

одне яйце;

вершкове масло — 50 г (чверть пачки);

какао-порошок — 6 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

розпушувач — 0,5 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

горіхи, родзинки, або інші сухофрукти — якщо вам хочеться.

У мисці розтопіть вершкове масло і влийте трохи підігріте молоко. Розбийте яйце і перемішайте вінчиком. Вмішайте по черзі цукор, борошно, розпушувач і какао-порошок.

Добре перемішайте вінчиком і можете ставити в мікрохвильову піч у тій же мисці, де все змішували, а можете розкласти порційно по чашках.

Готуйте 5 хвилин на максимальній потужності. Мікрохвильова піч готує спочатку зсередини, тож коли побачите, що зовні утворилася скоринка — брауні готові. Ця кількість інгредієнтів — на три порції, і враховуйте, що форми повинні бути такими, щоб брауні, що збільшилися, з них не випали.

Також ви можете приготувати смачний млинцевий торт із вершковим кремом. Для нього теж не знадобиться духовка.