Ідеально до чаю. Найпростіший рецепт бананового торта, який може приготувати кожен

Менше ніж за годину навіть без особливих навичок ви зможете приготувати цей смачний банановий торт та прикрасити його на свій смак.

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З усіх десертів банановий торт один із найпопулярніших. Його переваги – простота приготування та найніжніший смак. Банановий торт ідеально підходить для використання перезрілих бананів, які зазвичай коштують дешево на розпродажах у супермаркетах, а саме вони надають торту ніжного аромату та вологості. Торт із бананів можна подавати як десерт або як солодке частування до чаю чи кави. Він також може бути прикрашений кремом або глазур'ю на ваш смак. Фокус розповість у всіх подробицях, як його спекти та прикрасити.

Простий банановий торт

Інгредієнти:

3 дуже стиглих середніх банани (близько 225 г очищеної ваги);

3 великі яйця;

100 г цукру;

150 мл соняшникової або рослинної олії;

275 г борошна;

1 чайна ложка меленої суміші спецій (мелений кардамон, кориця);

1 чайна ложка розпушувача.

Спочатку потрібно розігріти духовку до 180°C, вистелити форму для випічки (на 900 г) пергаментом, змастивши її олією. Можете використовувати звичайне деко, знову ж таки застеливши його, змащеним олією, пергаментом.

Очистіть банани та розімніть виделкою. Викладіть у велику миску і додайте яйця, цукор та олію. Збийте виделкою, доки маса не стане однорідною.

Додайте борошно, спеції та розпушувач, і вимісіть пластичне однорідне тісто. Потім вилийте його у підготовлену форму.

Випікайте торт 40 хвилин або доти, доки він не підніметься, а шпажка, вставлена в центр, не вийде чистою.

Остудіть у формі близько 10 хвилин, потім вийміть з духовки. Подавайте теплим чи холодним, нарізаним шматочками. За бажанням змастіть маслом.

Ідеальною прикрасою бананового торта стане шоколадна глазур. Для її приготування вам знадобляться 150 г темного шоколаду, 100 г вершкового масла та 2 столові ложки меду. Наріжте шоколад на дрібні шматочки та покладіть у миску разом з маслом та медом. Поставте миску над каструлею з окропом (не даючи дну миски торкатися води) і нагрівайте на слабкому вогні, помішуючи, поки шоколад не розтане і не змішається з маслом і медом. Трішки остудіть. Полийте глазур'ю верх торта і розрівняйте лопаткою чи ножем. За бажанням прикрасьте свіжими ягодами або горіхами.

А ще ви можете спробувати приготувати один із трьох рецептів великодньої випічки.