Класика Німеччини: готуємо м'які німецькі бретцелі
Бретцелі — найпопулярніша випічка в Німеччині, яка має стародавнє християнське коріння.
Кажуть, що ці хитромудрі крендельки з'явилися в Європі в середні віки та були придумані італійським ченцем у 610 році як нагорода для дітей, які вивчили молитви. Він назвав їх "pretiola", що означає "маленькі винагороди".
Особливо бретцелі сподобалися німцям, і вони почали їх активно випікати для весільних обрядів і новорічних свят, зробивши з них національну випічку.
Утім, ніхто не забороняє вам, не чекаючи зими, приготувати претцелі прямо зараз за допомогою класичного та простого рецепту від Фокусу.
Німецькі м'які претцелі
Інгредієнти:
- 3/4 склянки теплої води
- 1/2 чайної ложки сухих дріжджів
- 1 столова ложка цукру
- 2 склянки борошна
- 2 столові ложки вершкового масла, розм'якшеного
- 1/4 чайної ложки солі
- 3 столові ложки харчової соди
- 3 склянки води
- 1 велике яйце
- 1 столова ложка води
- груба сіль для посипання
У великій мисці змішайте цукор і воду. Додайте дріжджі та залиште на 15 хвилин, поки не з'являться бульбашки.
Додайте борошно та замісіть тісто, доки воно не стане гладким і нелипким. За потреби додайте ще борошна.
Розділіть тісто на чотири частини й дайте їм трохи відпочити. Розкотіть кожну частину в довгу "змійку" товщиною близько 1 см і довжиною близько 40 см.
Складіть "змійку" у форму бретцеля: зробіть підкову з відкритими кінцями, спрямованими до вас. Перехрестіть кінці один раз, а потім знову. Перенесіть кінці до верхньої частини підкови.
Покладіть бретцелі на змащене деко на відстані близько 5 см один від одного.
У каструлі доведіть до кипіння 3 склянки води, що залишилися, і додайте соду. Зніміть із вогню. Опустіть бретцелі у водну баню на 45 секунд, перевертаючи їх на пів дорозі.
Викладіть бретцелі на деко. Змішайте яйце з водою та змастіть верх бретцелів.
Посипте бретцелі грубою сіллю та випікайте в духовці за 220 градусах 10 хвилин, поки вони не стануть золотисто-коричневими.
От і все. Насолоджуйтесь своїми німецькими м'якими бретцелями з гірчицею або сирним соусом. А до них ще добре підійде пиріг "Сосиски в тісті" — сучасна класика, яку люблять у всьому світі.