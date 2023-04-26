Класика Німеччини: готуємо м'які німецькі бретцелі

Бретцелі — найпопулярніша випічка в Німеччині, яка має стародавнє християнське коріння.

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Кажуть, що ці хитромудрі крендельки з'явилися в Європі в середні віки та були придумані італійським ченцем у 610 році як нагорода для дітей, які вивчили молитви. Він назвав їх "pretiola", що означає "маленькі винагороди".

Особливо бретцелі сподобалися німцям, і вони почали їх активно випікати для весільних обрядів і новорічних свят, зробивши з них національну випічку.

Утім, ніхто не забороняє вам, не чекаючи зими, приготувати претцелі прямо зараз за допомогою класичного та простого рецепту від Фокусу.

Німецькі м'які претцелі

Інгредієнти:

3/4 склянки теплої води

1/2 чайної ложки сухих дріжджів

1 столова ложка цукру

2 склянки борошна

2 столові ложки вершкового масла, розм'якшеного

1/4 чайної ложки солі

3 столові ложки харчової соди

3 склянки води

1 велике яйце

1 столова ложка води

груба сіль для посипання

У великій мисці змішайте цукор і воду. Додайте дріжджі та залиште на 15 хвилин, поки не з'являться бульбашки.

Додайте борошно та замісіть тісто, доки воно не стане гладким і нелипким. За потреби додайте ще борошна.

Розділіть тісто на чотири частини й дайте їм трохи відпочити. Розкотіть кожну частину в довгу "змійку" товщиною близько 1 см і довжиною близько 40 см.

Складіть "змійку" у форму бретцеля: зробіть підкову з відкритими кінцями, спрямованими до вас. Перехрестіть кінці один раз, а потім знову. Перенесіть кінці до верхньої частини підкови.

Покладіть бретцелі на змащене деко на відстані близько 5 см один від одного.

У каструлі доведіть до кипіння 3 склянки води, що залишилися, і додайте соду. Зніміть із вогню. Опустіть бретцелі у водну баню на 45 секунд, перевертаючи їх на пів дорозі.

Викладіть бретцелі на деко. Змішайте яйце з водою та змастіть верх бретцелів.

Посипте бретцелі грубою сіллю та випікайте в духовці за 220 градусах 10 хвилин, поки вони не стануть золотисто-коричневими.

От і все. Насолоджуйтесь своїми німецькими м'якими бретцелями з гірчицею або сирним соусом. А до них ще добре підійде пиріг "Сосиски в тісті" — сучасна класика, яку люблять у всьому світі.