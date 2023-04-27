Ідеальний перекус: рецепт простих бубликів із сиром і кунжутом
На приготування бубликів піде зовсім небагато часу.
Якщо у вас залишилося в холодильнику трохи кисломолочного сиру, і хочеться чимось смачненьким порадувати рідних, пропонуємо приготувати смачні бублики за рецептом з блогу "Мамині рецепти". На них піде небагато часу, а готову випічку можна брати на роботу або до школи як перекус.
Сирні бублики
Інгредієнти:
- кисломолочний сир;
- твердий сир;
- яйце;
- борошно;
- сіль;
- розпушувач.
Спосіб приготування.
У глибоку миску висипати кисломолочний сир (творог), додати твердий сир, натертий на тертці, яйце і сіль. Добре перемішати.
Додати муку і розпушувач і замішати м'яке тісто. Воно може трохи прилипати до рук. Покласти в плівку і залишити в холодильнику на 15-20 хвилин.
Потім дістати тісто і поділити його п'ять рівних частин. Розкачати ковбаску і сформувати бублики.
Бублики викласти на лист, застелений пергаментом, змастити жовтком з молоком і посипати сумішшю насіння або кунжутом (на власний смак).
Випікати бублики в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин (режим верх-низ і конвекція).
Раніше Фокус писав, як приготувати сирний хліб із часником.