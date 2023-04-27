Ідеальний перекус: рецепт простих бубликів із сиром і кунжутом

На приготування бубликів піде зовсім небагато часу.

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Якщо у вас залишилося в холодильнику трохи кисломолочного сиру, і хочеться чимось смачненьким порадувати рідних, пропонуємо приготувати смачні бублики за рецептом з блогу "Мамині рецепти". На них піде небагато часу, а готову випічку можна брати на роботу або до школи як перекус.

Сирні бублики

Інгредієнти:

кисломолочний сир;

твердий сир;

яйце;

борошно;

сіль;

розпушувач.

Спосіб приготування.

У глибоку миску висипати кисломолочний сир (творог), додати твердий сир, натертий на тертці, яйце і сіль. Добре перемішати.

Додати муку і розпушувач і замішати м'яке тісто. Воно може трохи прилипати до рук. Покласти в плівку і залишити в холодильнику на 15-20 хвилин.

Потім дістати тісто і поділити його п'ять рівних частин. Розкачати ковбаску і сформувати бублики.

Бублики викласти на лист, застелений пергаментом, змастити жовтком з молоком і посипати сумішшю насіння або кунжутом (на власний смак).

Випікати бублики в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів протягом 25-30 хвилин (режим верх-низ і конвекція).

Раніше Фокус писав, як приготувати сирний хліб із часником.