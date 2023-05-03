Без зайвих калорій: рецепт поживного та корисного салату

Такий салат смачний як у теплому вигляді, так і в холодному.

Related video

Весна – час, коли всі замислюються про схуднення та правильне харчування, перебираючи рецепти смачних та корисних страв, які вгамують голод, але не відкладуться зайвими грамами на боках. Один із таких рецептів пропонує відома кулінарна блогерка Крістіна Азізян. Апетитний білковий салат стане ідеальною стравою для тих, хто намагається утримуватись від калорійної їжі. Він наситить та дасть енергію.

Білковий салат з куркою та грибами

Інгредієнти:

цибуля – 1 шт;

свіжі чи консервовані печериці – 300 г;

куряча грудка відварена — 150-200 г;

мариновані огірки – 2-3 шт;

кедрові або волоські горіхи — 20 г;

зерна граната за бажанням.

Для заправки:

сметана – 2 ст. л;

гірчиця – 1 ч. л;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Спосіб приготування:

Цибулю почистити, порізати півкільцями, обсмажити на невеликій кількості рослинної олії разом із грибами (свіжими) до готовності, посолити та поперчити.

Курячі грудки порізати кубиками, огірки порізати кубиками або півкільцями. Якщо використовуються мариновані гриби, теж порізати їх.

Всі інгредієнти скласти в глибоку миску та заправити сметаною, змішаною з гірчицею, сіллю та спеціями.

Такий салат смачний як у теплому, так і в холодному вигляді. Страва підійде як перекусу, так і в якості доповнення до обіду або вечері.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Цезар" із авокадо.