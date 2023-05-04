Найкраще на обід: рецепт запеченої картоплі із сирною начинкою

Готову страву можна додатково посипати зеленню.

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Якщо не знаєте, що приготувати на обід, щоб було смачно, поживно і дуже апетитно, рецепт запеченої картоплі із сирною начинкою від кулінарної блогерки Христини — саме те, що потрібно. Таку страву не соромно поставити навіть на святковий стіл, настільки чудова вона виходить. Кількість інгредієнтів для нього розраховуйте, виходячи з кількості тих, кого збираєтесь годувати.

Запечена картопля з сирною начинкою

Інгредієнти:

картопля;

кисломолочний сир;

шинка;

печериці;

кріп;

зелена цибуля;

часник;

масло;

сіль, перець – за смаком;

італійські трави.

Спосіб приготування:

Картоплю добре помити і відварити до готовності у підсоленій воді в шкірці. Поки вона вариться, гриби почистити й обсмажити до золотистості, те ж зробити із шинкою.

На лист, застелений пергаментом, викласти часник, вершкове масло, картоплю і злегка її придавити. Посипати італійськими травами, відправити в духовку, розігріту попередньо до 200 градусів, на 10-15 хвилин.

Змішати гриби із шинкою, зеленню та сиром, викласти начинку на готові картоплини. Страва готова, і її можна подавати до столу. За бажання зверху можна посипати рубаною зеленню для ще більш насиченого смаку.

Раніше Фокус писав, як приготувати смажену картоплю по-східному.