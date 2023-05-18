Як приготувати ідеальну заправку для будь-якого салату: поради фахівця

Головне при приготуванні заправки – враховувати пропорції жиру та кислоти.

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Кожна господиня знає, що секрет будь-якого салату – не лише в інгредієнтах, а й у заправці. За словами експертки зі швидкої та смачної їжі, посолки проекту Джеймі Олівера в Україні Дарії Дорошкевич, – салатна заправка – це завжди поєднання жиру та кислоти. Якщо за допомогою інгредієнтів їй можна додати солодкості чи гостроти, то жир та кислота там обов'язково мають бути присутніми. Дорошкевич поділилася секретами створення ідеальної заправки на своїй сторінці у соцмережі.

Найкращою основою для будь-якої заправки є сметана або несолодкий йогурт, оскільки це і жир, і кислота. Додати заправці кислоти допоможуть такі продукти:

лимонний сік;

бальзамічний оцет;

інші види якісного оцту (домашній яблучний, виноградний, рисовий);

сік інших цитрусових (лайм, мандарин, апельсин, грейпфрут);

кисломолочні продукти;

ягоди (малина, ожина, полуниця).

Жири для заправки:

рослинна олія: оливкова extra virgin, соняшникова, гарбузова, обліпихова, горіхова (волоські горіхи, кедрова, арахісова), олія авокадо, кунжутна, лляна, розторопші та багато інших. Експерт не радить використовувати рафіновану олію, оскільки нерафінована має більш насичений смак та запах;

вершки жирністю 10/15/20%

сметана або грецький йогурт.

Ідеальна пропорція жиру та кислоти в салатній заправці – два до одного.

Щодо вершків, то це особливий продукт, до якого кислота не додається.

Чим додати гостроти

Гострі салати подобаються не всім, але трохи пікантності салату чи заправці можуть надати рукола чи салатна гірчиця. З інших продуктів це:

гірчиця – найчастіше французька, але не дуже гострі види (козацька, наприклад);

тайський гострий соус, що складається з меду або цукрового сиропу та перцю чилі;

хрін;

чорний перець свіжого помолу.

До заправки рекомендується додати солодку нотку, використовуючи рідкий мед, сироп агави, кленовий сироп або сироп топінамбуру.

Особливу увагу потрібно приділити вибору солі для заправки.

Раніше Фокус писав, як за кілька хвилин приготувати томатний соус до м'яса.