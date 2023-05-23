Кавовий смузі – ранковий заряд бадьорості на цілий день

Це ідеальний напій для тих, хто любить каву і хоче отримати заряд енергії та білка вранці чи протягом дня.

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Кавовий смузі за рецептом Фокусу готується за кілька хвилин із простих та доступних продуктів, які ви можете додавати на свій смак. Кавовий смузі містить каву, молоко, банан, вівсяні пластівці, мед та какао-порошок. Ви можете додати ваніль, корицю або інші спеції для аромату.

Ви також можете використовувати рослинне молоко або додати порошок протеїну для збільшення поживної цінності. Кавовий смузі — це відмінний спосіб почати день або підкріпитися між їдою.

Кавовий смузі

Інгредієнти:

240 мл холодної завареної кави;

120 мл молока (коров'ячого чи рослинного);

1 стиглий банан;

30 г вівсяних пластівців;

1 столова ложка меду;

1 чайна ложка какао-порошку;

за бажанням: ваніль, кориця або інші спеції.

Заморозьте банан на кілька годин або на ніч, очистивши його і нарізавши шматочками. У блендері змішайте каву, молоко, банан, вівсяні пластівці, мед і какао-порошок. Додайте ваніль, корицю чи інші спеції до смаку.

Збийте все до гладкості та однорідності. Якщо суміш надто густа, додайте трохи води чи молока. Якщо занадто рідка, додайте ще вівсяних пластівців або фруктів. Вилийте смузі у велику склянку і насолоджуйтесь!

А ще ви можете приготувати полунично-персиковий смузі: справжня насолода.