Грудка гриль по-особливому: з яблучним оцтом
Немає межі досконалості приготування курячих грудок і ось вам черговий рецепт, який вартий уваги.
Це дуже простий і смачний рецепт від Фокуса, завдяки якому куряче філе виходить ніжним і ароматним, і подобається навіть найвибагливішим їдокам. Для цього рецепту потрібні: соус із яблучного оцту, вустерський соус, часникова сіль та лимонний сік, який надає курці гострого та кислого смаку.
Просто змішайте і доведіть до кипіння соус, змастіть курку і готуйте на грилі або під грилем. Ваша сім'я попросить вас зробити цей рецепт постійною частиною вашого меню.
Куряча грудка гриль по-особливому
Інгредієнти:
- 4 курячих філе без кістки та шкіри;
- 80 мл яблучного оцту;
- 80 мл води;
- 15 г маргарину або вершкового масла;
- 15 мл вустерського соусу;
- 15 г часникової солі;
- 2,5 мл лимонного соку;
- 2,5 мл чорного перцю.
Промийте курятину та обсушіть паперовими рушниками. Розігрійте гриль або духовку (гриль до 175 градусів). Змішайте основні інгредієнти у невеликій каструлі та доведіть до кипіння.
Покладіть курку під гриль (на відстані 15 см від гриля) або гриль і змастіть половиною соусу. Готуйте 12 хвилин.
Переверніть і змастіть соусом, що залишився. Готуйте ще 12-14 хвилин або до готовності. Насолоджуйтесь!
А запитати цю смачну картоплю ви можете полунично-персиковим смузі : справжня насолода.