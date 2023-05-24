Грудка гриль по-особливому: з яблучним оцтом

Немає межі досконалості приготування курячих грудок і ось вам черговий рецепт, який вартий уваги.

Related video

Це дуже простий і смачний рецепт від Фокуса, завдяки якому куряче філе виходить ніжним і ароматним, і подобається навіть найвибагливішим їдокам. Для цього рецепту потрібні: соус із яблучного оцту, вустерський соус, часникова сіль та лимонний сік, який надає курці гострого та кислого смаку.

Просто змішайте і доведіть до кипіння соус, змастіть курку і готуйте на грилі або під грилем. Ваша сім'я попросить вас зробити цей рецепт постійною частиною вашого меню.

Куряча грудка гриль по-особливому

Інгредієнти:

4 курячих філе без кістки та шкіри;

80 мл яблучного оцту;

80 мл води;

15 г маргарину або вершкового масла;

15 мл вустерського соусу;

15 г часникової солі;

2,5 мл лимонного соку;

2,5 мл чорного перцю.

Промийте курятину та обсушіть паперовими рушниками. Розігрійте гриль або духовку (гриль до 175 градусів). Змішайте основні інгредієнти у невеликій каструлі та доведіть до кипіння.

Покладіть курку під гриль (на відстані 15 см від гриля) або гриль і змастіть половиною соусу. Готуйте 12 хвилин.

Переверніть і змастіть соусом, що залишився. Готуйте ще 12-14 хвилин або до готовності. Насолоджуйтесь!

А запитати цю смачну картоплю ви можете полунично-персиковим смузі : справжня насолода.