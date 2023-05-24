Іспанська кухня. Рецепт салату з тунцем і оливками

Це дуже смачний салат, який можна подавати і як самостійну страву.

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Листковий салат із тунцем і оливками — це апетитний і поживний салат, який можна подавати як самостійну страву або як гарнір. Салат легко та швидко готується, а ще його можна зберігати в холодильнику до двох днів. Фокус розкаже, як його приготувати.

Салат із тунцем і оливками

Інгредієнти:

4 великі картоплини;

2 морквини;

4 яйця;

1 банка тунця у власному соку (200 г);

1/2 склянки оливок без кісточок (чорних чи зелених);

1/2 склянки майонезу;

сіль і перець, зелень.

Відваріть картоплю, моркву та яйця в підсоленій воді до готовності. Остудіть і очистить від шкірки. Наріжте картоплю та моркву кубиками, а яйця скибочками.

Відкрийте банку тунця та злийте сік. Розімніть тунець вилкою на дрібні шматочки.

Наріжте оливки навпіл чи четвертинки.

Візьміть велику страву чи тарілку та почніть викладати шари салату. Спочатку покладіть шар картоплі, посоліть і поперчіть до смаку, змастіть майонезом. Потім покладіть шар тунця, змастіть знову майонезом. Повторіть те саме з шарами моркви, яєць і оливок.

Прикрасьте салат зеленню та поставте в холодильник на кілька годин, щоб він просочився.

Також ви можете приготувати смачну запечену картоплю хассельбек. Вона підійде як доповнення до салату.