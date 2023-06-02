Рибні котлети для тих, хто на дієті: швидкий рецепт корисної страви
Котлети можна запекти у духовці або посмажити на сковороді.
Рибні котлети – ідеальна страва для тих, хто сидить на дієті, а також для дітей. Вона поживна, смачна і не залишає тяжкості у шлунку. Пропонуємо приготувати такі котлети за рецептом кулінарної блогерки Юлії Симончук. Нічого складного в цьому процесі немає, а результат порадує смаком та апетитним виглядом.
Рибні котлети
- філе мінтаю (або іншої риби) – 500 г;
- яйце – 1 шт;
- молоко – 100 г;
- хліб білий – 170 г;
- цибуля – 30 гр;
- сіль, перець – за смаком;
- панірувальні сухарі – 100 гр
Спосіб приготування:
Філе риби, попередньо замочене в молоці, і віджатий хліб, порізану цибулю, сіль, перець, яйце помістити в блендер і перебити до однорідності.
Перекласти в посуд і дати відпочити хвилин 20. Далі мокрими руками сформувати котлети, обваляти в панірувальних сухарях і викласти у форму для запікання, застелену пергаментом/фольгою (від фольги трохи гірше відходить, але якщо акуратно, то теж можна зняти). Випікати при температурі 180 градусів 25-30 хвилин.
Також ці котлети можна посмажити на сковороді з олією. Подавати краще з картопляним пюре, макаронами, іншим гарніром чи соусом.
Раніше Фокус писав, як приготувати слабосолону рибу за рецептом Євгена Клопотенка.