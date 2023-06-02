Спагеті з прошуто: насолоджуємось італійською кухнею

Італійці дуже ревниво ставляться до своєї кухні й вважають власні рецепти найправильнішими. Однак у нас є той, який навіть вони не критикуватимуть.

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Спагеті з прошуто за рецептом Фокусу – це легка та смачна страва зі свіжих помідорів, прошуто та базиліка, яка ідеально підходить для літнього обіду чи вечері. Воно готується лише за 20 хвилин. Ви можете використовувати будь-який вид пасти, який вам подобається, але краще використовувати тонкі спагеті. Прошуто додає солонуватий смак та хрумку текстуру, а свіжий базилік дає аромат і колір. Цю страву можна подавати із салатом зі свіжих овочів або хлібом із часником.

Спагеті з прошуто

Інгредієнти:

450 г тонкої пасти;

2 столові ложки оливкової олії;

150 г нарізаного прошуто;

4 зубчики часнику, подрібнених;

450 г нарізаних помідорів (можна використати консервовані);

1/4 чайної ложки солі;

1/4 чайної ложки чорного перцю;

60 мл білого вина або курячого бульйону;

60 г нарізаного свіжого базиліку;

60 г тертого пармезану.

У великій каструлі з підсоленою водою зваріть пасту до стану аль денте, дотримуючись інструкцій на упаковці. Злийте пасту, залишивши трохи води для соусу.

У великій сковороді на середньо-високому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте прошуто і обсмажуйте, помішуючи, до хрумкого стану близько 10 хвилин. Перекладіть прошуто на паперовий рушник, щоб видалити зайвий жир.

У тій же сковороді на середньому вогні обсмажте часник, помішуючи до аромату близько 1 хвилини. Додайте помідори, сіль, перець та вино або бульйон. Доведіть до кипіння та варіть, помішуючи, до загусання соусу, близько 10 хвилин.

Додайте пасту та базилік у сковороду і добре перемішайте. Посипте пармезаном і прошуто перед подачею.

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