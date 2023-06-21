Пікантний акцент: рецепт гострого соусу до шашликів

У холодильнику такий соус може зберігатись до семи днів.

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Продовжуючи тему соусів до м'яса, не можемо залишити без уваги рецепт гострого соусу, який посилить смак шашликів і будь-якого м'яса на грилі. Його приготування не забере багато часу, а сам соус стане яскравим смаковим акцентом будь-якого пікніка. Рецептом соусу поділилися у кулінарному телеграм-каналі "Рецепти щодня".

Гострий соус до м'яса

Інгредієнти:

помідори – 500 г;

червоний болгарський перець – 300 г;

перець гострий – 1 стручок;

часник – 3 зубчики;

цукор – 1 ч. л;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Болгарський перець та гострий перець помити, ретельно очистити від насіння, нарізати шматочками, скласти у блендер. Туди ж, у чашу, додати помиті та порізані помідори, нарізаний часник і всі овочі перебити до однорідності.

Масу, що вийшла, перелити в каструлю з товстим дном, довести до кипіння, потім додати цукор і уварити до загусання на повільному вогні протягом 10-15 хвилин.

Наприкінці варіння посолити до смаку.

Зберігати в щільно закритій банці в холодильнику до семи днів.

Раніше Фокус писав, як приготувати швидкий соус бешамель за рецептом Євгена Клопотенка.