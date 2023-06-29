Смажені банани в карамельному соусі: легкий рецепт оригінального десерту

Солодкість карамелі та м'який смак банана дають приголомшливе поєднання.

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Банани вже давно стали звичним явищем у нашому меню. Їх їдять свіжими, додають у салати та десерти. Сьогодні пропонуємо вам приготувати смажені банани в карамельному соусі. Така страва сподобається всім своїм збалансованим смаком і стане однією з найулюбленіших у меню ласунів. Рецептом такого десерту поділилися в блозі "Рецепти щодня".

Смажені банани в карамельному соусі

Інгредієнти:

банан — 4 шт. (стиглих);

кунжут — 1 ст. л;

коричневий цукор — 4 ст. л;

вершкове масло — 30 г;

вершки 33% — 100 мл;

вершкове морозиво — для подачі.

Спосіб приготування:

Банани очистити від шкірки, кожен розрізати вздовж навпіл і рівномірно посипати двома столовими ложками коричневого цукру.

Кунжут обсмажити на слабкому вогні до золотистого кольору.

Банани обсмажити з обох боків до золотистого кольору, зняти зі сковорідки та перекласти на тарілку. Накрити її фольгою і тримати в теплому місці.

Приготувати карамельний соус. Для цього в ту саму пательню, де смажилися банани, додати коричневий цукор, що залишився, і вершкове масло. Поставити на слабкий вогонь.

Дуже обережно влити вершки, потім додати кунжут. Перемішати і варити 3-4 хвилини.

Смажені банани розкласти по піалах. Полити гарячим карамельним соусом, зверху покласти кульки вершкового морозива.

Раніше Фокус писав, як приготувати мусовий торт із шоколадом і бананами без випічки.